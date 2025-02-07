Четвертая перестрелка за неделю в Брюсселе, погиб человек

В предыдущих трех перестрелках погибших не было, лишь один человек получил ранения.

По мнению властей, все четыре инцидента, скорее всего, связаны с наркоторговыми бандами, а не с терроризмом, и, вероятно, между собой взаимосвязаны.

Министр внутренних дел Бельгии Аннелис Верлинден заявила о необходимости усиления присутствия полиции в Брюсселе.

"Преступники чрезвычайно гибкие, поэтому, если мы [полиция] не будем везде присутствовать, мы ничего не предотвратим, ведь проблема просто переместится в другое место", - отметила министр.

Перестрелки в Брюсселе случались и раньше, но четыре случая за одну неделю вызвали беспокойство в обществе. Правозащитные организации все чаще жалуются на беззаконие в некоторых районах Брюсселя по ночам и требуют увеличения числа полицейских на улицах.

В Антверпене, который является крупным пунктом нелегального ввоза кокаина, уже произошло несколько взрывов, связанных с разборками преступных группировок. Власти прогнозируют, что волна насилия может распространиться и на другие города Бельгии.

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