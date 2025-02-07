Орбан заявил о желании ликвидировать независимые СМИ в Венгрии

В интервью радио Орбан сообщил, что власти проверяют все организации в Венгрии, которые получали финансовую поддержку из США.

Он также положительно оценил решение Дональда Трампа заморозить деятельность Агентства США по международному развитию (USAID), заявив, что его программы использовались для поддержки организаций, пытающихся свергнуть венгерское правительство.

"Пришло время уничтожить эти международные сети. Необходимо сделать их существование юридически невозможным", - заявил Орбан.

В последние годы Венгрия все больше ограничивает деятельность неправительственных организаций (НПО) и независимых СМИ. Были приняты законы, усложняющие работу организаций, занимающихся поддержкой женщин, меньшинств, правозащитной деятельностью и расследованием коррупции.

В 2023 году правительство Орбана создало Бюро по защите суверенитета, которое расследует деятельность групп и СМИ, подозреваемых во "внешнем влиянии".

Бюро может собирать данные о любых лицах и организациях, получающих иностранное финансирование, а венгерские спецслужбы могут участвовать в расследованиях.

Оппозиция сравнивает этот орган с российским законом об "иностранных агентах" и опасается, что он будет использоваться для давления на критиков власти, включая журналистов и правозащитников. В случае нарушений виновным грозит до трёх лет тюрьмы.

Орбан заявил, что люди, работающие в организациях, получавших финансирование USAID, могут считаться агентами. Он также предложил ввести санкции против получателей денег из США и запретить влияние иностранных фондов на венгерскую политику.

Международные организации критикуют Орбана за отход от демократии и поддержание системы коррупции и политического протекционизма.

ЕС заморозил миллиарды евро финансирования Венгрии из-за нарушений принципов верховенства закона и независимости судебной системы.

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