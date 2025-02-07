Два несовершеннолетних мальчика застрелены в квартире в Риге

Правоохранительные органы подтвердили информацию, поступившую в распоряжение Латвийского радио, о том, что в квартире в Плявниеках обнаружены двое 12-летних мальчиков.

По предварительным данным, трагедия произошла из-за нарушения правил хранения оружия, при этом само оружие было зарегистрированным.

Владелец оружия задержан.

Согласно информации Латвийского радио, у мальчиков зафиксированы огнестрельные ранения в голову.

Служба неотложной медицинской помощи (NMPD) сообщила, что около 17:00 поступил вызов о происшествии в Риге, в результате которого погибли двое детей, спасти жизни которых медикам NMPD уже не удалось.

В связи с происшествием ведется расследование, поэтому полиция не предоставляет подробных комментариев.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!