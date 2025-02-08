За последние два года, стоимость яиц в Соединенных Штатах выросла в среднем на 65%, из них 40% пришлись на период с декабря 2023 года по декабрь 2024.

Птичий грипп преследует американских фермеров с января 2022 года. По информации Associated Press, с начала эпидемии по всей стране были уничтожены порядка 145 миллионов кур и других домашних птиц, причем не только заболевших, но и в профилактических целях.

В конце 2024 года вспышка гриппа обострилась, и лишь за два месяца - в ноябре-декабре - пришлось избавляться от примерно 17 млн птиц.

В результате цена дюжины яиц категории А за месяц подскочила с $3,65 до $4,15.

По прогнозам Министерства сельского хозяйства, в 2025 году цены на яйца вырастут еще примерно на 20%, и в последние две недели эта тенденция уже сильно ощущается.

Национальная ассоциация ресторанов США (NAR) заявляет, что кризис особенно ощущается заведениями общественного питания.