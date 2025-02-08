Саночники Ботс/Плуме взяли серебро на чемпионате мира

После первого заезда Ботс/Плуме занимали четвертую позицию, но в следующем показали второе лучшее время и поднялись на вторую позицию. В сумме за два заезда латвийский дуэт провел на трассе 1 минуту и 16,640 секунды, отстав на 0,102 секунды от победителей из Германии Ханнеса Орламиндера/Пауля Губитца.

Еще один немецкий экипаж, Тобиас Вендль/Тобиас Арльт, замыкает тройку лидеров, отстав от своих соотечественников на 0,133 секунды.

Тем временем другой латвийский экипаж Эдуард Шевиц-Микельшевиц/Лукас Крастс уступил 0,557 секунды Орламиндеру/Губитсу, заняв 11-е место среди 18 команд.

В женской двойке чемпионы - австрийки Селина Эгле и Лара Кипп - показали общее время 1 минута 17,724 секунды, в тройку лидеров также вошли два немецких экипажа.

Латвийские саночницы Марта Робежниеце/Кития Богданова были пятыми после первого заезда, но после второго опустились на одну позицию и уступили победителям 0,357 секунды, заняв шестое место.

Другой латвийский экипаж Анда Упите/Зане Калума отстал от победителей на 0,409 секунды и занял седьмое место в соревнованиях 12 команд.

В женском одиночном разряде чемпионкой стала немка Юлия Таубитц, завершившая две гонки в сумме за 1 минуту 17,206 секунды. Ее соотечественница Мерле Фрёбель стала второй с отставанием в 0,041 секунды, а американка Эмили Суини уступила 0,043 секунды и заняла третье место.

Кендия Апарйоде заняла восьмое место, Элина Иева Бота - девятое среди 31 участницы.

В субботу, 8 февраля, за титул чемпиона мира будут бороться мужчины в одиночном разряде и эстафетные команды. Чемпионат мира начался в четверг, 6 февраля, со смешанной эстафеты, в которой латвийцы не смогли завоевать ни одной медали.

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