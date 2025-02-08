Отключение от сети БРЭЛЛ: службы МВД охраняют инфраструктуру

Это делается в соответствии с ранее специально разработанными алгоритмами, отметили в ведомстве, подчеркнув, что ведется сотрудничество с полициями самоуправлений и Национальными вооруженными силами.

Чтобы укрепить безопасность и стабильность инфраструктуры на этом переходном этапе, Латвия ведет усиленный контроль за энергетической инфраструктурой Балтии, подчеркнули в министерстве.

Как ранее сообщалось, в эти выходные страны Балтии отсоединятся от объединенной энергосистемы Беларуси, России, Эстонии, Литвы и Латвии, или так называемого кольца БРЭЛЛ, и подключатся к единой европейской энергосистеме. На данный момент уже успешно проведено отключение от БРЭЛЛ. В течение суток три страны будут работать в изолированной системе электроснабжения.

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