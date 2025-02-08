7 февраля в одной из квартир многоквартирного дома в Плявниеках были обнаружены два тела мальчиков 2012 года рождения с огнестрельными ранениями. Новая неофициальная информация гласит, что дети решили поиграть с оружием, которое нашли в хранилище, сообщает передача Panorāma Латвийского телевидения (LTV).
Погибших детей обнаружил близкий родственник одного из трагически погибших мальчиков.
По информации Латвийского радио, у погибших были огнестрельные ранения в голову.
Госполиция возбудила уголовное дело по статье 123(2) Уголовного закона за убийство по неосторожности и статье 236(2) за нарушение правил владения огнестрельным оружием, если это привело к серьезным последствиям. Обе эти статьи позволяют думать, что целенаправленное убийство не рассматривается как версия.
Госполиция отмечает, что к расследованию привлечено несколько полицейских ресурсов.
"Для осмотра места происшествия привлечены несколько специалистов сферы расследования убийств высокой пробы, эксперты-криминалисты, изъят ряд вещественных доказательств и допрошены несколько лиц. Кроме того, Госполиция задержала владельца оружия, а также подтверждает, что оружие было официально зарегистрировано", - прокомментировала представитель ГП Лига Дзилюма.
Дзилюма также подтвердила, что уголовный процесс начат по статье 123(2) Уголовного закона за убийство по неосторожности и статье 236(2) за нарушение правил владения огнестрельным оружием, если это привело к серьезным последствиям.
Одна из близких мальчиков в общении со СМИ отметила, что не может осознать произошедшее и просит сохранить приватность.
Видео: Сюжет программы Panorāma
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