Погибших детей обнаружил близкий родственник одного из трагически погибших мальчиков.

По информации Латвийского радио, у погибших были огнестрельные ранения в голову.

Госполиция возбудила уголовное дело по статье 123(2) Уголовного закона за убийство по неосторожности и статье 236(2) за нарушение правил владения огнестрельным оружием, если это привело к серьезным последствиям. Обе эти статьи позволяют думать, что целенаправленное убийство не рассматривается как версия.

Госполиция отмечает, что к расследованию привлечено несколько полицейских ресурсов.

"Для осмотра места происшествия привлечены несколько специалистов сферы расследования убийств высокой пробы, эксперты-криминалисты, изъят ряд вещественных доказательств и допрошены несколько лиц. Кроме того, Госполиция задержала владельца оружия, а также подтверждает, что оружие было официально зарегистрировано", - прокомментировала представитель ГП Лига Дзилюма.

Дзилюма также подтвердила, что уголовный процесс начат по статье 123(2) Уголовного закона за убийство по неосторожности и статье 236(2) за нарушение правил владения огнестрельным оружием, если это привело к серьезным последствиям.

Одна из близких мальчиков в общении со СМИ отметила, что не может осознать произошедшее и просит сохранить приватность.

Видео: Сюжет программы Panorāma

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