Видео Латвия начинает ощущать ужесточение контроля над использованием ИИ

Один из запретов связан с желанием следить за эмоциями сотрудников или учеников. Например, руководители колл-центров больше не могут использовать искусственный интеллект, чтобы на основе изображений с веб-камер или технологии распознавания голоса проанализировать проявления гнева со стороны сотрудников.

"Как работодатель, вы не должны следить за эмоциями своих сотрудников во время удаленных встреч или, например, при приеме на работу, вы не должны использовать искусственный интеллект для определения эмоций", - объясняет Гатис Озолс, заместитель государственного секретаря по вопросам цифровой трансформации в Министерстве умного управления и регионального развития.

Запрещена также удаленная биометрическая идентификация, что означает, что людей нельзя идентифицировать по видеозаписям. Исключения будут касаться правоохранительных органов.

В свою очередь представители латвийской IT-индустрии призывают применять ограничения таким образом, чтобы они не препятствовали развитию инноваций.

"В настоящее время Европа отстает от США и Китая в развитии искусственного интеллекта, и необходимо сделать все возможное, чтобы минимизировать ущерб для исследователей и разработчиков, развивающих эту технологию", - говорит председатель совета Латвийского ИТ-кластера и директор по развитию бизнеса компании Tilde Каспар Каулиньш.

Видео: Сюжет LTV

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!