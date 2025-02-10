Видео У Сигулды в системе VID появился несуществующий долг в 1,2 млн евро

"К сожалению, мы попали на этот сбой в день, когда проверялось, как и прописано в критериях проекта, что не должно быть долгов по налогам и, к сожалению, специалист Фонда культурного капитала тоже не спросил нас неформально, правда ли это. Тогда, когда уже началась эта формальная переписка, наступили все эти даты, которые действительно заставили дойти до суда", - рассказала Леймане.

Данные об уплате налога из базы данных VID при конкурсах и закупках используют многие учреждения. Фонд культурного капитала полагался на базу данных, обнародованную VID.

"Это требование действует и на конкурсах культурных проектов Рижской думы. Я сталкиваюсь, например, и с закупками библиотек, где и долги по налогам проверяются. Если ты со своей стороны все корректно сделал, можешь ли ты рассчитывать на то, что проверяющие, что там все в порядке и этот случай доказал, что нельзя рассчитывать", - сокрушается Нигале.

Центральное финансово-контрактное агентство, которое ежедневно занимается отбором претендентов на различные проекты Европейского денежного софинансирования подтверждает - были случаи, когда данные из базы данных, обнародованных EIS или VID, из-за каких-то системных проблем поступают с опозданием. Также случалось, что выявляется задолженность, но, например, через несколько дней проводится повторная проверка, и задолженность больше не выявляется. В таких случаях агентство пытается выяснить с VID истинную картину.