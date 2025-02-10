Высшие должностные лица страны обещают сделать все возможное, чтобы уменьшить бюрократию. Это также означало бы больше использовать базы данных и цифровые системы, меньше туда-сюда отправлять бумаги. Но как показывает пережитое городом Сигулда, не всем системам можно доверять. База данных VID показала самоуправлению долг в 1,2 млн евро, который на самом деле не существовал. Из-за этого Сигулде отказали в финансировании на проведение значимого культурного события, сообщает программа Nekā Personīga телеканала TV3.
Видео ⟩ У Сигулды в системе VID появился несуществующий долг в 1,2 млн евро
Видео: Сюжет Nekā Personīga
Два года назад в одни из октябрьских выходных Сигулдский край впервые в Латвии устроил фестиваль литературы специально для детей и молодежи. В нем не только развлекали спектаклями, выступлениями, разными увлекательными заданиями, но и особое внимание уделяли тому, какая литература включена в школьные программы. Деньги на фестиваль собрали у разных спонсоров. Среди них были крупные предприятия, несколько посольств, бюро Совета министров Северных стран в Латвии и Государственный фонд культурного капитала. Фестиваль детям понравился и город решил повторить его.
Сигулдское самоуправление хотело этим летом устроить фестиваль, чтобы побудить детей больше читать книги. Но хорошему плану помешала компьютерная ошибка в VID.
Государственный фонд культурного капитала в конкурсном порядке выделяет деньги на различные культурные проекты. Начиная от пожизненных стипендий артистам до ежегодных конкурсов в различных сферах - фильмы, крупные мероприятия, поддержка музыки, проекта "Школьная сумка", музеев, в том числе выплата творческих стипендий гражданам Украины. Авторы заявлений объясняют идею и соревнуются между собой. В конце прошлого года документы в фонд ко второму фестивалю детской и юношеской литературы подал и муниципальный культурный центр Сигулдского края. Большое было удивление устроителей, что их замысел отвергли из-за налоговой задолженности.
"Мы получили в письме отказ в предоставлении финансирования в связи с тем, что в системе VID якобы указана задолженность по налогам", - рассказывает руководитель управления коммуникаций Сигулдского краевого самоуправления Зане Леймане.
"Мы узнали об этом в тот момент, когда проект был отклонен, когда были оглашены результаты", - добавляет разработчик программы фестиваля, книгоиздатель Алисе Нигале.
В документах, полученных Сигулдой из Государственного фонда культурного капитала, было написано, что в публично доступной базе данных Службы госдоходов в заключительный день конкурса самоправительству Сигулдского края предъявлялись огромные обязательства - 1 225 187,83 евро. Налоговые должники на госфинансирование претендовать не могут, поэтому документы Сигулды даже не рассматривались. Хотя на самом деле самоуправление все обязательства уладило до последнего цента и долг в размере более миллиона евро просто был ошибкой системы VID.
"Проект не рассматривался по существу, потому что не соответствует административным критериям. Об этом мы сообщили Сигулдскому самоуправлению, а они, в свою очередь, прислали письмо с приложением справки о том, что у них такой задолженности не было в то время", - заявил руководитель Латвийского фонда культурного капитала Эдгар Верпе.
Плохую новость о непредоставлении финансирования Сигулда получила в тот момент, когда процесс разделения денег на культурные мероприятия государственного значения в фонде уже закончился и пересмотреть его уже было нельзя. Поэтому самоуправление обратилось в суд против Государственного фонда культурного капитала.
"К сожалению, мы попали на этот сбой в день, когда проверялось, как и прописано в критериях проекта, что не должно быть долгов по налогам и, к сожалению, специалист Фонда культурного капитала тоже не спросил нас неформально, правда ли это. Тогда, когда уже началась эта формальная переписка, наступили все эти даты, которые действительно заставили дойти до суда", - рассказала Леймане.
Данные об уплате налога из базы данных VID при конкурсах и закупках используют многие учреждения. Фонд культурного капитала полагался на базу данных, обнародованную VID.
"Это требование действует и на конкурсах культурных проектов Рижской думы. Я сталкиваюсь, например, и с закупками библиотек, где и долги по налогам проверяются. Если ты со своей стороны все корректно сделал, можешь ли ты рассчитывать на то, что проверяющие, что там все в порядке и этот случай доказал, что нельзя рассчитывать", - сокрушается Нигале.
Центральное финансово-контрактное агентство, которое ежедневно занимается отбором претендентов на различные проекты Европейского денежного софинансирования подтверждает - были случаи, когда данные из базы данных, обнародованных EIS или VID, из-за каких-то системных проблем поступают с опозданием. Также случалось, что выявляется задолженность, но, например, через несколько дней проводится повторная проверка, и задолженность больше не выявляется. В таких случаях агентство пытается выяснить с VID истинную картину.
Различные системы данных Службы госдоходов содержит предприятие Emergn, которое мы ранее знали под названием EXIGEN. Компания уже много лет обеспечивает различные важные цифровые базы данных, которые осуществляют надзор за уголовными делами, контролем акцизных товаров, обеспечивают работу таможни и тому подобное. База данных должников есть среди них.
Ilze Jankova, VID Nodokļu pārvaldes direktore
Илзе Янкова, директор налогового управления VID: И, к сожалению, да, мы выявили случаи и ситуации, когда информация в обнародованной базе данных именно о должниках отражена неточно, из-за обработки данных, при передаче данных из одной системы в другую система, какая-то ошибка произошла, о которой мы и проинформировали разработчиков. Разработчики работают над устранением подобных ситуаций".
NP: Что говорят отвечающие за систему, эта ошибка найдена, они до сих пор эту ошибку искать?
Илзе Янкова: Мы мониторим эту систему, следим, чтобы такой ситуации не было и такая ситуация не повторялась каждый день. В связи с этим сейчас идет разработка, поправки, чтобы это предотвратить.
В то время, когда в VID был введен единый расчетный счет, что привело к серьезным изменениям цифровых систем, база данных налоговых должников на примерно полгода была публично недоступна, так как в ней часто появлялись ошибки. Сейчас она снова работает. Но служба тоже заметила, что иногда возникают неточности. Кто является виновником ошибок в VID сказать не могут. Теперь к базе данных на сайте VID прописан призыв требовать сведения об отсутствии задолженности в форме справки со службы.
"Чтобы не создавать репутационные риски и необоснованные помехи предпринимательской деятельности конкретного коммерсанта, в таких случаях информацию о долгах VID предоставляет индивидуально. Работаем много, чтобы такой ситуации не было, и надеемся на ваше понимание", - признает Верпе.
Илзе Янкова: Есть некакая, которую сейчас изучают, чтобы найти решение и подобные ситуации не повторялись.
NP: Дано ли примерное время разработчикам, в какой срок проблему нужно устранить?
Илзе Янкова: Такой конкретной даты нет, потому что те случаи, когда и выявлялись неточности, они тоже могут быть разными.
"Сейчас есть дилемма, что делать дальше, можем ли мы пользоваться их базой данных, есть ли смысл. Мы можем и у каждого требовать, чтобы он представил справку VID. Но теперь, на наш взгляд, довольно бессмысленно, если есть база данных, еще и спрашивать справку", - размышляет Верпе.
Руководитель издательства Liels un mazs Алисе Нигале с коллегами и в этом году смогут готовить и проводить фестиваль детской литературы в Сигулде. Краевой культурный центр все же вне очереди получит финансирование Государственного фонда культурного капитала, которое покроет половину необходимых 40 тысяч на проведение мероприятия. И на этой неделе Сигулда также отозвала иск в суд против фонда.
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