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Видео Гиргенсонс забил первый гол в составе "Тампа-Бэй Лайтнинг"

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Земгус Гиргенсонс
Земгус Гиргенсонс Фото: Reuters/ScanPix

Латвийский нападающий Земгус Гиргенсонс в воскресенье забросил свою первую шайбу за клуб НХЛ "Тампа-Бэй Лайтнинг", способствовав победе команды.

"Тампа" в гостях со счетом 5:3 (2:1, 2:1, 1:1) обыграла "Монреаль Канадиенс".

Гиргенсонс в этом сезоне в 55 матчах забросил одну шайбу, отдал две результативные передачи и набрал коэффициент полезности -4. В этом матче он пробыл на льду 14 минут и 39 секунд, дважды бросил по воротам, сделал три силовых приема, блокировал один бросок, выиграл четыре из 11 вбрасывания и набрал коэффициент полезности +1.

Гиргенсонс забросил шайбу в первой половине второго периода, когда "Тампа" уступала со счетом 1:3.

Стоит отметить, что за шесть с половиной минут до конца третьего периода у Гиргенсонса была прекрасная возможность сделать дубль, однако он не смог реализовать выход один на один с вратарем соперника.

"Тампа" с 66 очками в 55 матчах занимает шестое место в Восточной конференции, где "Монреаль" с 55 очками в 56 матчах находится на 13-й позиции.

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