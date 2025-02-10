"Запретил себе писать на русском": Потап дал откровенное интервью Дудю

Алексей Потапенко (Потап) отметил, что Украина - это его родина, а все что он сейчас делает за границей - это для Украины.

С певицей Настей Каменских он до сих пор вместе. Они не собираются разводиться, а наоборот планируют в будущем совместных детей.

Песни, которые были созданы в популярном дуете "Потап и Настя", он не считает какими-то особенными и вечными, но они поднимают настроение: "Это точно эмоция, заключенная в формат".

Потап и Настя Каменских Фото: Кадр из видео

Алексей подчеркнул, что он держит свое обещание и не пишет песен на русском языке, но интервью он решил дать:

"Если бы я делал это интервью для имиджа - я бы сказал, что не понимаю твоего языка [...]. Я держу свое обещание. Я не пишу песни на русском языке. Я могу дать тебе интервью, я могу ответить для твоей аудитории, показать украинскую позицию. Но я запретил себе писать на русском".

Он объяснил, что отказывается выступать на общих концертах с теми, кто не высказал свою позицию, кто молчит, а значит так поддерживает Россию.

Его новый проект Slavic Balagan - "это пересечение западноевропейского карнавала и восточноевропейского балагана": "Даже если это будет кринжово - это эксперимент. Герой должен был пасть в самый низ, чтобы дать себе пинок под зад. Для того, чтобы за ним было интересно наблюдать"

Алексей хотел бы, что Россия признала свою вину перед Украиной, вернула все территории и долго-долго выплачивала репарации. Тогда по прошествии лет могло бы быть нормальное соседство.

Видео: Интервью Потапа Юрию Дудю

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