У глобализации есть будущее?

Возможно ли повернуть вспять экономическую глобализацию? Раньше такое случалось. В XIX веке наблюдался быстрый рост торговли и миграции, но он резко остановился после начала Первой мировой войны. Доля торговли в мировом ВВП не могла вернуться к уровню 1914 года чуть ли не до 1970-х.