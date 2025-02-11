Когда в январе в Лос-Анджелесе бушевали лесные пожары, печально известный американский конспиролог Алекс Джонс написал в X (ранее Twitter), что это "часть большого глобалистского заговора по ведению экономической войны и деиндустриализации Штатов".
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У глобализации есть будущее?
Возможно ли повернуть вспять экономическую глобализацию? Раньше такое случалось. В XIX веке наблюдался быстрый рост торговли и миграции, но он резко остановился после начала Первой мировой войны. Доля торговли в мировом ВВП не могла вернуться к уровню 1914 года чуть ли не до 1970-х.
Сегодня, когда ряд американских политиков выступают за полный экономический разрыв с Китаем, может ли подобное произойти снова? Хотя соображения безопасности могут вызвать сокращение объемов двусторонней торговли, огромная цена отказа от этих отношений (их стоимость превышает полтриллиона долларов в год) делает такой разрыв маловероятным.