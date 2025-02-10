Владелец клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Даллас Маверикс" Патрик Дамонт косвенно в интервью The Dallas Morning News раскритиковал Луку Дончича, в то время как лучший бомбардир лиги Леброн Джеймс выступил с двусмысленным и скандальным посланием.
Владелец "Маверикс" раскритиковал Луку Дончича. Леброн Джеймс не остался в долгу
Как сообщалось, переход Дончича в "Лос-Анджелес Лейкерс" шокировал спортивный мир.
Решение "Маверикс" оказалось неожиданным, поскольку в прошлом году 25-летний словенский баскетболист помог команде выйти в финал НБА, где они уступили "Бостон Селтикс", где играет латвиец Кристап Порзиньгис.
Генеральный менеджер "Маверикс" Нико Харрисон ранее подчеркивал, что чемпионаты НБА выигрывает защита, подразумевая, что Дончич не является хорошим игроком защиты. Этот аргумент поддержал и владелец клуба из Далласа.
"Если вы посмотрите на величайших игроков в истории лиги - Майкла Джордана, Ларри Берда, Коби Брайанта, Шакила О'Нила - все они ежедневно и усердно работали, сосредоточившись на одной цели - победе. Если у вас этого нет, ничего не получится. Тогда вам не следует быть частью "Даллас Маверикс"".
Владелец "Даллас Маверикс"
"Это единственный способ быть конкурентоспособным и побеждать. Если хотите поехать в отпуск, не делайте этого с нами", - подчеркнул Дамонт.
Новый товарищ Дончича по команде Джеймс опубликовал в соцсетях двусмысленное сообщение, которое может быть ответом владельцу "Маверикс".
"Когда клоун входит в замок, он не становится королем. Замок превращается в цирк".
LeBron James on IG 🤔 pic.twitter.com/cjrnBSQpyT— Legion Hoops (@LegionHoops) February 9, 2025
Североамериканские СМИ сообщили, что словенец набрал вес примерно до 260–270 фунтов (около 118-122 килограммов). Разница существенная, поскольку в профилях ESPN и NBA.com указан "боевой вес" Дончича - 230 фунтов (104 килограмма).
Проблемы с весом увеличивают риск получения травмы, и это может быть причиной того, что этим летом "Маверикс" не хотели подписывать с Дончичем самый крупный контракт в истории НБА - на пять лет с зарплатой в 345 миллионов долларов.
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