Владелец "Маверикс" раскритиковал Луку Дончича. Леброн Джеймс не остался в долгу

Как сообщалось, переход Дончича в "Лос-Анджелес Лейкерс" шокировал спортивный мир.

Решение "Маверикс" оказалось неожиданным, поскольку в прошлом году 25-летний словенский баскетболист помог команде выйти в финал НБА, где они уступили "Бостон Селтикс", где играет латвиец Кристап Порзиньгис.

Генеральный менеджер "Маверикс" Нико Харрисон ранее подчеркивал, что чемпионаты НБА выигрывает защита, подразумевая, что Дончич не является хорошим игроком защиты. Этот аргумент поддержал и владелец клуба из Далласа.

"Если вы посмотрите на величайших игроков в истории лиги - Майкла Джордана, Ларри Берда, Коби Брайанта, Шакила О'Нила - все они ежедневно и усердно работали, сосредоточившись на одной цели - победе. Если у вас этого нет, ничего не получится. Тогда вам не следует быть частью "Даллас Маверикс"". Патрик Дамонт Владелец "Даллас Маверикс"

"Это единственный способ быть конкурентоспособным и побеждать. Если хотите поехать в отпуск, не делайте этого с нами", - подчеркнул Дамонт.