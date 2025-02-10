Чего ждать потребителям от инфляции? Прогноз экономиста Банка Латвии

Опмане отмечает, что этой зимой потребители могли почувствовать, что счета за отопление не такие большие благодаря мягкой зиме и снижению цен на энергоносители.

В конце прошлого года энергетические цены переживали период передышки, а цены на природный газ и нефть на мировых рынках, несмотря на геополитические потрясения, оставались относительно низкими.

В начале этого года цены на нефть снова превысили 80 долларов за баррель, однако за последнюю неделю они вернулись к более умеренным уровням. В то же время цена на природный газ на глобальных рынках продолжает расти.

Экономист также отмечает, что рост цен на некоторые продукты, такие как какао и растительное масло, связан с их резким удорожанием на мировых рынках. Однако продовольственные цены в Латвии часто колеблются, и на них влияют не только глобальные тенденции и местные производственные затраты, но и решения по акциям и наценкам на различные товары.

В последние месяцы рост цен на продукты питания в Латвии был относительно сильнее, чем можно было бы ожидать, исходя из изменений глобальных и производственных цен. В настоящее время этому вопросу уделяется дополнительное политическое внимание.

Опмане указывает, что изменения цен на услуги во многом обусловлены ростом заработных плат. В то же время стремительный рост цен на энергию и другие расходы, который в последние годы способствовал удорожанию услуг, теперь замедлился.

Она поясняет, что потребители теперь могут более критично оценивать изменения цен, предлагаемые поставщиками услуг, и, если они кажутся необоснованными, рассматривать альтернативные предложения конкурентов.

Ранее сообщалось, что в январе 2024 года потребительские цены в Латвии выросли на 0,6% по сравнению с декабрем, а в годовом исчислении (по сравнению с январем 2023 года) увеличились на 3%. В то же время средний уровень потребительских цен за 12 месяцев по сравнению с предыдущими 12 месяцами в январе повысился на 1,4%.

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