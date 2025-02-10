Израильская организация «Семьи заложников и пропавших без вести» заявила, что обратилась ко всем странам-посредникам, участвовавшим в выработке соглашения о прекращении огня, требуя «оперативной помощи в поиске немедленного и эффективного решения для восстановления выполнения сделки».

«Мы призываем израильское правительство воздержаться от действий, ставящих под угрозу выполнение подписанного соглашения, и обеспечить его продолжение, гарантируя возвращение наших 76 братьев и сестер», — говорится в заявлении, которое цитирует израильская газета Jerusalem Post.

По их словам, они официально обратились к правительству и координационному отделу разведки, чтобы «прояснить ситуацию и предоставить информацию всем обеспокоенным семьям, которые опасаются за судьбу своих близких».

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По условиям соглашения о прекращении огня между ХАМАС и Израилем, первый этап которого вступил в силу 19 января, 33 израильских заложника должны были быть освобождены в обмен на около 1900 заключенных, большинство из которых — палестинцы, содержащиеся в израильских тюрьмах.

В минувшую субботу завершился пятый этап обмена заложников на заключенных: были освобождены три израильских заложника и 183 палестинских заключенных.

Таким образом, всего ХАМАС освободил 16 израильтян, 17 остаются в руках группировки. По израильским данным, восемь человек из этих 17 мертвы, то есть Израиль рассчитывает на освобождение еще девяти человек.

В эту субботу ХАМАС должен был освободить еще трех израильтян. Взамен Израиль собирался освободить ряд палестинских заключенных.

Накануне израильские войска покинули коридор Нецарим — военную зону, которая отрезает север сектора Газа от юга и таким образом делит анклав на две части. Таким образом израильские власти выполнили одно из условий соглашения о перемирии с группировкой ХАМАС.

После вывода войск сотни палестинцев пешком и на машинах продолжили возвращаться в северную часть Газы.