Алисе из Лиепаи озадачена стилем приема врача. Учитывая, что она все еще проходит лечение, ее возмущает, что прием у доктора, который практикует в лиепайской поликлинике, проходит дистанционно. "Его самого нет на месте. Он разговаривает с вами через экран, пока идет по велосипедной дорожке", - рассказывает пациентка программе Bez Tabu.
Видео ⟩ Врач проводит дистанционные консультации и ходит во время них. Это разрешено?
Другая пациентка также обратилась в передачу по поводу того же врача, недоумевая, почему за личный визит нужно платить 120 евро.
"Ощущения довольно удивительные. Это кажется каким-то высокомерием со стороны доктора. Довольно обидно, что врач даже не считает тебя достаточно важным, чтобы прийти на место и действительно выслушать", - говорит Алисе.
"Никто не сказал, что так нельзя", - комментирует практику дистанционного приема ассистент врача.
По закону нет запрета на дистанционные консультации, но вопрос в том, как именно они проводятся. Кодекс врачебной этики предусматривает, что среда и содержание консультации не должны вызывать сомнений в профессионализме врача и качестве лечения.
Доктор Агрис Мертенс соглашается, что во время консультаций иногда ходит, и объясняет свою модель лечения.
Видео: Сюжет программы Bez Tabu.
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