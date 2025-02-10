Видео Врач проводит дистанционные консультации и ходит во время них. Это разрешено?

Другая пациентка также обратилась в передачу по поводу того же врача, недоумевая, почему за личный визит нужно платить 120 евро.

"Ощущения довольно удивительные. Это кажется каким-то высокомерием со стороны доктора. Довольно обидно, что врач даже не считает тебя достаточно важным, чтобы прийти на место и действительно выслушать", - говорит Алисе.

"Никто не сказал, что так нельзя", - комментирует практику дистанционного приема ассистент врача.

По закону нет запрета на дистанционные консультации, но вопрос в том, как именно они проводятся. Кодекс врачебной этики предусматривает, что среда и содержание консультации не должны вызывать сомнений в профессионализме врача и качестве лечения.

Доктор Агрис Мертенс соглашается, что во время консультаций иногда ходит, и объясняет свою модель лечения.

Видео: Сюжет программы Bez Tabu.

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