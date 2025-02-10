Видео Сниженная скорость, новые деревья и место для собак: планы благоустройства Кенгарагса за 7 млн евро

"Скорее всего, это будет 30 км/ч, поскольку рядом парк, автобусные остановки, школы. Водителям нужно быть внимательными. Один из способов - изменение уличного дизайна, чтобы создавалось ощущение, что быстро ехать невозможно", - комментирует председатель Комитета по развитию города Инесе Андерсоне.

Муниципалитет уже установил различные элементы городской среды в Риге, чтобы сделать районы более оживленными. Однако раздается и критика - такие меры не всегда достигают поставленной цели.

Например, скамейки у Агенскалнского рынка заняли бездомные. Открытым остается вопрос, как в реальности будет выглядеть концепция, предложенная для Кенгарагса.

"Мой ответ тем, кто говорит, что бездомные занимают скамейки - у нас будет больше скамеек, чем бездомных! Это не усугубит проблему! Мы видим, как хорошо выглядит площадь перед Агенскалнским рынком. Нам нужно идти дальше, создавать зеленые зоны и комфортное городское пространство в местах, где много людей", - отмечает Андерсоне.

Общие расходы на благоустройство Кенгарагса оцениваются более чем в 7 миллионов евро, реализация проекта намечена на три года.

Видео: Сюжет TV3 Ziņas

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