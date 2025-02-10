В ближайшие годы Рижская дума планирует вложить более семи миллионов евро в благоустройство района Кенгарагс. В данный момент обстановка там оставляет желать лучшего: пустые бутылки из-под алкоголя и неухоженный парк. Со временем здесь планируется создать площадку для выгула собак, зону активного отдыха, а также снизить разрешенную скорость движения на улице Латгалес, сообщает TV3 Ziņas.
Видео ⟩ Сниженная скорость, новые деревья и место для собак: планы благоустройства Кенгарагса за 7 млн евро
Парк в Кенгарагсе сейчас сложно назвать привлекательным местом - здесь есть вытоптанные пешеходные тропинки, но людей днем практически не видно. Однако власти города намерены инвестировать в этот район значительные средства.
Окрестности парка выглядят не слишком уютно - рядом расположен алкогольный супермаркет, в самом парке разбросаны пустые бутылки.
На улице Латгалес уже ведутся работы по продлению трамвайной линии. На эскизах, представленных муниципалитетом, эта территория выглядит куда более оживленной.
Планируется пересадить деревья с разделительной полосы улицы Латгалес, а также высадить новые. В свободных зонах создадут городские луга, что повысит биологическое разнообразие района.
"Все, кто будет идти по променаду, увидят парк. Его основное предназначение - рекреация и активный отдых, что будет более детально определено на стадии проектирования. В частности, планируется создание площадки для выгула собак, организовать места для уличной торговли напротив торгового центра Dole, а также благоустроить улицы", - поясняет представитель Рижской думы Сигне Перконе.
Водителям стоит учитывать, что в этой зоне на улице Латгалес будет снижена скорость движения. Сейчас здесь разрешено ехать 50 км/ч, но в будущем ее ограничат еще больше.
"Скорее всего, это будет 30 км/ч, поскольку рядом парк, автобусные остановки, школы. Водителям нужно быть внимательными. Один из способов - изменение уличного дизайна, чтобы создавалось ощущение, что быстро ехать невозможно", - комментирует председатель Комитета по развитию города Инесе Андерсоне.
Муниципалитет уже установил различные элементы городской среды в Риге, чтобы сделать районы более оживленными. Однако раздается и критика - такие меры не всегда достигают поставленной цели.
Например, скамейки у Агенскалнского рынка заняли бездомные. Открытым остается вопрос, как в реальности будет выглядеть концепция, предложенная для Кенгарагса.
"Мой ответ тем, кто говорит, что бездомные занимают скамейки - у нас будет больше скамеек, чем бездомных! Это не усугубит проблему! Мы видим, как хорошо выглядит площадь перед Агенскалнским рынком. Нам нужно идти дальше, создавать зеленые зоны и комфортное городское пространство в местах, где много людей", - отмечает Андерсоне.
Общие расходы на благоустройство Кенгарагса оцениваются более чем в 7 миллионов евро, реализация проекта намечена на три года.
Видео: Сюжет TV3 Ziņas
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