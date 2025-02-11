Первое и последнее поражение: ирландский боксер умер от полученных в бою травм

1 февраля Куни сразился за титул Celtic Champion в полулегком весе (до 58,96 кг) и в девятом раунде проиграл валлийцу Нейтану Хауэллсу.

После боя в Белфасте боксер был доставлен в местную больницу, где ему сделали операцию по снижению давления в мозге, в котором произошло кровоизлияние.

Спасти жизнь Куни не удалось. Он умер через неделю после боя, в котором потерпел первое поражение в своей боксерской карьере.

До этого Куни выиграл все из 11 своих боев. В 2023 году он завоевал чемпионский титул Celtic в полулегком весе.

Молодой спортсмен собирался создать семью: он был помолвлен с женщиной по имени Эммалин.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!