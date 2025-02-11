Российским пловцам разрешили вернуться к соревнованиям

Российским пловцам разрешили участвовать в соревнованиях, организованных World Aquatics, в качестве нейтральных спортсменов, не поддерживающих войну на Украине.

На соревнованиях, в которых будут участвовать российские пловцы, флаг и гимн страны-агрессора будут заменены на флаг и гимн World Aquatics.

В декабре прошлого года 27 российских пловцов приняли участие в чемпионате мира по плаванию на короткой воде. Нейтральные спортсмены завоевали шесть золотых и четыре серебряных медали.

Российским спортсменам не разрешили общаться со СМИ после соревнований и запретили ассоциировать себя со своей страной и национальной федерацией.

В Федерации водных видов спорта России заявили, что для спортсменов России важно участвовать в международных соревнованиях, даже если они не могут представлять свою страну.

"Безусловно, мы продолжим терпеливо работать над тем, чтобы наши спортсмены имели возможность участвовать в международных соревнованиях", - цитирует издание Swim Swam пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова.

"Даже если поначалу он будет находиться в нейтральном статусе, главное - постепенно вернуться в международную спортивную жизнь".

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