В Риге планируется закрыть две начальные школы

Как уточняют власти города, изменения планируются, чтобы обеспечить эффективное использование ресурсов, и являются частью мероприятий по улучшению сети образовательных учреждений в Риге.

С нового учебного года Рижская Чиекуркалнская начальная школа будет расформирована и присоединена к Рижской 45-й средней школе. Также планируется упразднить Рижскую 46-ю начальную школу и присоединить ее к Рижской 31-й средней школе. Муниципалитет рассчитывает, что это обеспечит преемственность общеобразовательных программ начальных школ.

В 2026 году Рижскую 31-ю среднюю школу планируется объединить с Рижской Ринужской средней школой, а Рижскую 74-ю начальную школу - с Рижской 64-й средней школой.

Изменения уже в этом году коснутся и нескольких детских садов. С началом нового учебного года будет ликвидирован Рижский 66-й детский сад, его объединят с 49-м детским садом. Новое учреждение будет называться Рижский Сканстский детский сад.

Также в новом учебном году на улице Балтая, 15, планируется открыть Рижский Вальдорфский детский сад, который возьмет на себя реализацию дошкольной образовательной программы Рижской Вальдорфской школы.

Помимо этого, с 31 августа планируется ликвидировать Рижскую спортивную школу борьбы имени Кришьяниса Кундзиньша, объединив ее с Рижской спортивной школой Rīdzene, что должно обеспечить преемственность программ профессионального спортивного образования.

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