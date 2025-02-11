В 2027 году пройдут первые Олимпийские киберспортивные игры

Они пройдут в в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Изначально игры должны были состоятся в 2025-м, но их сдвинули на 2 года.

Во вторник МОК также объявил, что организационным партнером игр станет Фонд Кубка мира по киберспорту Королевства.

Первый чемпионат мира по киберспорту прошел в Эр-Рияде в июле и августе прошлого года с призовым фондом в десятки миллионов долларов США, в том числе в популярных играх Call of Duty, Fortnite и Street Fighter.

Пока неизвестно, разрешит ли МОК включить стрелковые состязания в программу киберспортивных Олимпийских игр. Ранее МОК настаивал на том, что содержание игр должно соответствовать олимпийским ценностям.

Решение по программе игр будет принимать комиссия из шести человек под сопредседательством давнего члена МОК Хуана Симиана и министра спорта Саудовской Аравии принца Абдулазиза бин Турки аль-Фейсала.

Соглашение о проведении киберспортивных Олимпийских игр сроком на 12 лет было одобрено в июле прошлого года, накануне Олимпиады в Париже. В то время МОК заявил, что его видение киберспортивных Олимпийских игр заключается в том, чтобы проводить их каждые два года, начиная с 2025 года, и включать "физические, симулированные и электронные игры".

Отборочные соревнования на первую электронную Олимпиаду начнутся в этом году.

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