С ростом числа международных заказов выросло и использование пакоматов - этот способ доставки более экономичный и удобный, и его с удовольствием используют как частные лица, так и предприятия. Как свидетельствуют данные опроса Venipak, ежегодно значительно увеличивается число жителей, отдающих предпочтение пакоматам и использующих их по меньшей мере раз в месяц или чаще. Например, в 2023 году 45% латвийских респондентов указали, что используют пакомат по меньшей мере раз в месяц, в свою очередь в 2024 году этот показатель достиг уже 56%.