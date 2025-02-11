Новое исследование потребительских привычек жителей Латвии раскрывает тревожную тенденцию - более половины или 52% жителей отдают предпочтение продуктам и товарам ниже рыночной стоимости, в результате чего европейские предприятия проигрывают таким китайским площадкам как, например, Aliexpress и Temu, сообщили RUS TVNET в компании Venipak Latvija.
Что означает рыночная средняя цена?
Например, если 10 товаров приобретаются за 1000 евро и 500 похожих товаров - за 10 евро, то средняя цена выходит 29,40 евро. Однако в реальности приобретение дорогих товаров концентрируется в руках небольшой части жителей, тогда как большая часть общества отдает преимущество более дешевым альтернативам.
"У нас в Латвии небольшой слой обеспеченных людей, что влияет на средние цены, но большинству такие расходы не по карману", - объясняет Санита Берзиня, генеральный директор Venipak Latvija, добавляя, что 2024 год ознаменовался значительными изменениями в отрасли логистики: впервые в истории количество международных отправлений, прибывающих в Латвию, превысило объем внутренних доставок. Местным интернет-магазинам все сложнее конкурировать с такими международными гигантами как Aliexpress и Temu, которые предлагают цены по куда более низким ценам.
"Несмотря на то, что мнения могут различаться, реальность ясна - для большей части жителей решающим фактором является цена, а не качество", - поясняет Берзиня.
Однако желание сэкономить иногда может даже угрожать здоровью - например, несколько дней назад министр окружающей среды Норвегии Андреас Бьеллан Эриксен объявил, что в результате расследования Норвежского агентства по охране окружающей среды в товарах, продаваемых на Temu, были обнаружены опасные вещества, в том числе в детских украшениях, которые содержали 88% кадмия. Согласно Директиве ЕС о безопасности игрушек, предельное содержание этого токсичного металла составляет всего 0,02%.
Поэтому Норвегия призывает Еврокомиссию разработать новую стратегию для платформ э-коммерции. "Решение, которое защитит здоровье наших граждан и местные предприятия от таких конкурентов, возможно, скоро будет найдено", - добавляет Берзиня.
Экономическая стагнация продолжается
В целом тенденция выбирать самые дешевые товары тесно связана с тем, что экономика Латвии второй год находится в состоянии стагнации. В 2024 году рост был вялым из-за ограниченной покупательной способности и замедления инфляции. Хотя доходы населения стабилизировались, потребители продолжали искать более экономичные альтернативы, сокращая количество спонтанных покупок.
"2025 год также ожидается сложным. Прогнозы экономического роста остаются осторожными: стагнация может продолжиться или развитие будет минимальным. Это отразится на поведении потребителей: больше внимания будет уделяться только экстренным покупкам, и даже в периоды скидок люди станут более осторожными", - говорит генеральный директор Venipak Latvia.
Как меняется потребление?
Как свидетельствует исследование, 15% жителей Латвии в январе не планировали приобретать одежду, обувь, косметику и аксессуары для дома, что понятно после расходов на праздники в декабре.
- 23% жителей планируют, что в течение следующих трех месяцев будут экономить меньше или гораздо меньше;
- 22% планируют экономить больше;
- 42% сохранят нынешний уровень трат;
- Только 8% респондентов планируют увеличить расходы, в свою очередь 35% прогнозируют, что траты снизятся.
"Экономическая стагнация очевидна. С одной стороны, большое количество международных поставок свидетельствует о том, что жители Латвии активно участвуют в глобальном рынке, но для местных компаний это создает огромные проблемы, чтобы конкурировать с международными гигантами", - заключает Берзиня.
Популярность пакоматов растет
С ростом числа международных заказов выросло и использование пакоматов - этот способ доставки более экономичный и удобный, и его с удовольствием используют как частные лица, так и предприятия. Как свидетельствуют данные опроса Venipak, ежегодно значительно увеличивается число жителей, отдающих предпочтение пакоматам и использующих их по меньшей мере раз в месяц или чаще. Например, в 2023 году 45% латвийских респондентов указали, что используют пакомат по меньшей мере раз в месяц, в свою очередь в 2024 году этот показатель достиг уже 56%.
Данные Venipak также свидетельствуют, что большую часть посылок забирают из пакоматов очень быстро:
- 71% посылок в Литве - в течение 14 часов;
- 66% посылок в Латвии - в течение 17 часов;
- 64% посылок в Эстонии - в течение 17,2 часа.
Кроме того, в странах Балтии самые популярные посылки - маленького размера, что указывает на общую тенденцию снижения расходов. Ожидается активное использование интернет-магазинов, поэтому развитие сферы логистики сохранится и в 2025 году.
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