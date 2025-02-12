Россия обстреляла Киев ракетами: один человек убит

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям сообщает, что в Оболонском районе произошел крупный пожар, где горели семь этажей офисного здания. Там погиб один человек.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что пострадали три человека, в том числе девятилетняя девочка, которую доставили в больницу.

По информации Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, в Голосеевском районе Киева горит склад на площади 600 квадратных метров.

В Соломенском районе пожар возник на крыше многоквартирного дома.

Ранее Кличко и глава Киевской военной администрации Тимур Ткаченко сообщали о пожарах в этих районах, а также в Подольском и Дарницком районах.

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям и местные власти отмечают, что пожары были вызваны обломками сбитых ракет.

Россия направила несколько баллистических ракет по Киеву около половины пятого утра по местному времени.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!