Продовольственно-ветеринарная служба (PVD), зарегистрировав курьеров доставки продовольствия, выявила из более чем 2200 проверенных претендентов 43 человека, у которых утрачен правовой статус пребывания в Латвии, сообщили представители PVD.
Десятки курьеров работают в Латвии без действующего ВНЖ
О лицах без вида на жительство PVD проинформировала Управление по делам гражданства и миграции и Рижское управление Государственной пограничной охраны.
После получения заявления PVD убеждается, имеет ли лицо действительный вид на жительство, право на занятость, а также зарегистрировалось ли лицо в Службе государственных доходов. Кроме того, указывается адрес, по которому лицо доступно, если это не является задекларированным адресом в Латвии, лицо должно предъявить обоснование права находиться там, сообщили представители службы.
К настоящему моменту в реестр PVD включен 2171 курьер доставки еды.
Курьерам, которые не зарегистрировались в PVD, запретят доступ к выполнению заказов на онлайн-платформах, напоминает PVD.
Представители службы отмечают, что изначально работающие в отрасли подавали заявки на регистрацию вяло, но ближе к концу срока PVD получала от 150 до 200 заявок на регистрацию в день, и образовалась очередь заявок.
PVD предполагает, что регистрация поступивших до 1 марта заявок продлится как минимум до середины марта.
Ранее сообщалось, что по просьбе платформ доставки продуктов питания, на один месяц, до 1 марта 2025 года, была продлена регистрация курьеров доставки продуктов в PVD.
Все лица, планирующие заниматься доставкой продуктов питания и еды конечному потребителю, должны заполнить бланк заявки, который можно найти на веб-сайте PVD в разделе Veidlapas, и лично или в электронной форме подать его в PVD.
PVD является находящимся под надзором Министерства земледелия учреждением государственного управления, осуществляющим государственный надзор и контроль за оборотом продовольствия и отраслью ветеринарной медицины.
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