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Видео В игру вступает кот: неожиданный гость прервал матч лучшей теннисистки мира

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Арина Соболенко
Арина Соболенко Фото: SIPA/Scanpix

Во вторник, 11 февраля, первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко потерпела неожиданное поражение во втором круге одиночного разряда турнира WTA-1000 в Дохе. В середине матча на корт вышел незваный гость.

Соболенко, занимающая первое место в рейтинге WTA, уступила российской спортсменке Екатерине Александровой (26-й номер рейтинга WTA) со счетом 6:3, 3:6, 6:7 (5:7).

Во время второго сета на корт неожиданно выбежал кот. Он прервал подачу Александровой и на некоторое время остановил матч. Пауза в игре из-за нарушителя продлилась меньше минуты, животное быстро убежало с корта.

В другом матче вторника победу одержала Алена Остапенко, занимающая в рейтинге WTA 37-е место. Во втором круге она обыграла посеянную под 16-м номером россиянку Людмилу Самсонову (WTA23) со счетом 7-6 (7:5), 7-5.

Турнир в Дохе завершится в воскресенье, 16 февраля.

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