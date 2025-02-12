В Латвии для продолжения реализации проекта железной дороги Rail Baltica в этом году дополнительно необходимо 62 миллиона евро, заявил в среду, 12 февраля, министр сообщения Каспар Бришкенс ("Прогрессивные").
Названа дополнительная сумма, необходимая для Rail Baltica в 2025 году
"На заседании обсуждался общий счет, и текущая оценка дефицита составляет немного более 60 миллионов евро", - сказал министр, добавив, что во вторник, 11 февраля, правительство поддержало перераспределение 3,4 миллиона евро на покрытие расходов совместного предприятия AS RB Rail, однако остается еще достаточно значительная сумма.
Бришкенс пояснил, что предыдущая оценка превышала 70 миллионов евро, но постоянно происходят корректировки в связи с различными финансовыми поступлениями, в том числе поступила информация от Европейской комиссии (ЕК) о следующем дополнительном финансировании. Это позволило частично компенсировать некоторые расходы.
"Вероятность того, что необходимое финансирование проекта Rail Baltica не затронет государственный бюджет, невелика. Вопрос заключается в том, как в рамках бюджетных ограничений найти возможность покрыть эти 62 миллиона евро. В бюджете Министерства сообщения такую сумму за счет других мероприятий компенсировать невозможно, поэтому предстоит серьезное политическое обсуждение, где найти эти средства", - отметил Бришкенс.
Он пояснил, что большая часть расходов связана с доплатами по проектам в районе аэропорта Риги и Центрального вокзала Риги, о чем Министерство сообщение ранее информировало правительство. Однако финансирование этих расходов не было включено в бюджет на этот год.
"Для правительства было важно договориться о сценарии реализации первого этапа проекта в Латвии, что успешно удалось сделать. Теперь концептуальных препятствий для принятия решений нет, но вызов связан с бюджетным процессом, так как необходимо определить возможные финансовые инструменты для покрытия недостающего финансирования", - добавил министр.
Отвечая на вопрос о том, могут ли в связи с неоплаченными счетами начаться судебные разбирательства, министр отметил, что в информационном докладе Министерство сообщения указало, что ряд счетов должен был быть оплачен в январе этого года. Поэтому Министерство сообщения сигнализирует, что эти счета необходимо оплатить, чтобы избежать юридических последствий.
"В настоящее время правлению SIA Eiropas dzelzceļa līnijas (EDzL) удалось наладить конструктивный диалог со строителями, и на данный момент ситуация не переросла в судебные разбирательства. Однако, если мы продолжим затягивать с принятием решений, такие последствия не исключены", - добавил министр.
Комментируя покрытие оставшихся расходов RB Rail, министр отметил, что есть еще ряд других направлений, где требуется дополнительное финансирование. Однако, по его мнению, 3,4 миллиона евро - это позитивный сигнал коллегам из Литвы и Эстонии о том, что Латвия движется в сторону оплаты счетов, одновременно продолжая работать над сокращением затрат.
Он добавил, что на заседании обсуждалось также завершение начатых работ в аэропорту Риги, а также перераспределение средств Европейского Союза (ЕС).
Бришкенс подчеркнул, что для того, чтобы успеть завершить работы в южной части Центрального вокзала Риги в сроки, установленные Фондом восстановления, решения правительства необходимы немедленно, а также требуется решение о финансировании этих мероприятий.
Министр пояснил, что Министерство финансов пообещало на этой неделе представить заключение о необходимом предфинансировании, и он не ожидает значительного сопротивления этому решению.
"В целом речь идет о перераспределении 114 миллионов евро из Фонда восстановления на реализацию южной части Центрального вокзала Rail Baltica. Для проведения подготовительных работ необходимо предварительное финансирование в размере примерно 13,3 миллиона евро, по которому министерство подготовило отдельный информационный доклад", - добавил министр.
Министерство сообщения отметило, что общий дополнительный объем финансирования, необходимый для проекта Rail Baltica в этом году, составляет 62,267 миллиона евро, что на 13,779 миллиона меньше, чем прогнозировалось в середине декабря прошлого года.
В том числе 37,659 миллиона евро требуются для завершения строительных работ, индексации, окончательных платежей, завершения проектирования и выкупа земель.
Совместному предприятию RB Rail, за исключением уже утвержденных 3,4 миллиона евро, еще необходимо 7,034 миллиона евро, на покрытие затрат EDzL требуется 6,761 миллиона евро, а на реализацию проекта CEF10, включая строительный надзор и другие расходы, не покрываемые финансированием ЕС, необходимо 10,813 миллиона евро.
При этом МС указывает, что в начале этого года необходимо принять решение о недостающих 19,079 миллиона евро, а в апреле 2025 года - о недостающих 43,188 миллиона евро.
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