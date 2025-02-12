Названа дополнительная сумма, необходимая для Rail Baltica в 2025 году

"Для правительства было важно договориться о сценарии реализации первого этапа проекта в Латвии, что успешно удалось сделать. Теперь концептуальных препятствий для принятия решений нет, но вызов связан с бюджетным процессом, так как необходимо определить возможные финансовые инструменты для покрытия недостающего финансирования", - добавил министр.

Отвечая на вопрос о том, могут ли в связи с неоплаченными счетами начаться судебные разбирательства, министр отметил, что в информационном докладе Министерство сообщения указало, что ряд счетов должен был быть оплачен в январе этого года. Поэтому Министерство сообщения сигнализирует, что эти счета необходимо оплатить, чтобы избежать юридических последствий.

"В настоящее время правлению SIA Eiropas dzelzceļa līnijas (EDzL) удалось наладить конструктивный диалог со строителями, и на данный момент ситуация не переросла в судебные разбирательства. Однако, если мы продолжим затягивать с принятием решений, такие последствия не исключены", - добавил министр.

Комментируя покрытие оставшихся расходов RB Rail, министр отметил, что есть еще ряд других направлений, где требуется дополнительное финансирование. Однако, по его мнению, 3,4 миллиона евро - это позитивный сигнал коллегам из Литвы и Эстонии о том, что Латвия движется в сторону оплаты счетов, одновременно продолжая работать над сокращением затрат.

Он добавил, что на заседании обсуждалось также завершение начатых работ в аэропорту Риги, а также перераспределение средств Европейского Союза (ЕС).