Госполиция задержала за вождение в состоянии алкогольного опьянения исполнительного директора Европейского чемпионата по баскетболу среди мужских команд 2025 года, в прошлом многолетнего игрока сборной Латвии по баскетболу Кристапа Яниченокса, сообщает агентство LETA.
Бывший баскетболист Яниченокс задержан за вождение в пьяном виде и подал в отставку
Отдел общественных отношений Госполиции подтвердил LETA, что в субботу, 8 февраля, после 16.00 полиция получила вызов на улицу Элизабетес, 55 в Риге, где автомобиль под управлением некоей персоны врезался в припаркованное транспортное средство.
В результате аварии никто не пострадал. В то же время было установлено, что водитель автомобиля находился под воздействием 2,33 промилле алкоголя. Водитель был задержан полицией, но его имя не разглашается.
По факту вождения в нетрезвом виде возбуждено уголовное дело, а по факту дорожно-транспортного происшествия - административное.
TVNET связался с Яниченоксом, но тот отказался от комментариев.
Позже стало известно, что Кристапс Яниченокс подал в отставку с поста исполнительного директора чемпионата Европы по баскетболу 2025 года. Об этом сообщил Латвийский баскетбольный союз (ЛБС).
Яниченокс проинформировал правление ЛБС, что причастен к произошедшему 8 февраля дорожно-транспортному происшествию, был временно задержан, а теперь у него зарегистрирован лист нетрудоспособности.
Напомним, что в ноябре 2022 года вступили в силу поправки в Уголовный кодекс, которые предусматривают уголовную ответственность за управление транспортным средством, если концентрация алкоголя у водителя, обнаруженная в дыхании или крови, превышает 1,5 промилле.
Транспортное средство также конфискуется, если владелец управлял им в состоянии сильного алкогольного опьянения или отказался пройти тест на одурманивающие вещества. В случаях, когда транспортное средство, управляемое лицом, находящимся в состоянии опьянения, принадлежит другому лицу, с виновного лица взыскивается полная или частичная стоимость транспортного средства.
Уголовный закон за такое преступление предусматривает лишение свободы на срок до одного года, пробационный надзор и лишение права управления транспортным средством на срок до пяти лет.
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