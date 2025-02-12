Бывший баскетболист Яниченокс задержан за вождение в пьяном виде и подал в отставку

Отдел общественных отношений Госполиции подтвердил LETA, что в субботу, 8 февраля, после 16.00 полиция получила вызов на улицу Элизабетес, 55 в Риге, где автомобиль под управлением некоей персоны врезался в припаркованное транспортное средство.

В результате аварии никто не пострадал. В то же время было установлено, что водитель автомобиля находился под воздействием 2,33 промилле алкоголя. Водитель был задержан полицией, но его имя не разглашается.

По факту вождения в нетрезвом виде возбуждено уголовное дело, а по факту дорожно-транспортного происшествия - административное.

TVNET связался с Яниченоксом, но тот отказался от комментариев.

Позже стало известно, что Кристапс Яниченокс подал в отставку с поста исполнительного директора чемпионата Европы по баскетболу 2025 года. Об этом сообщил Латвийский баскетбольный союз (ЛБС).

Яниченокс проинформировал правление ЛБС, что причастен к произошедшему 8 февраля дорожно-транспортному происшествию, был временно задержан, а теперь у него зарегистрирован лист нетрудоспособности.

Напомним, что в ноябре 2022 года вступили в силу поправки в Уголовный кодекс, которые предусматривают уголовную ответственность за управление транспортным средством, если концентрация алкоголя у водителя, обнаруженная в дыхании или крови, превышает 1,5 промилле.

Транспортное средство также конфискуется, если владелец управлял им в состоянии сильного алкогольного опьянения или отказался пройти тест на одурманивающие вещества. В случаях, когда транспортное средство, управляемое лицом, находящимся в состоянии опьянения, принадлежит другому лицу, с виновного лица взыскивается полная или частичная стоимость транспортного средства.

Уголовный закон за такое преступление предусматривает лишение свободы на срок до одного года, пробационный надзор и лишение права управления транспортным средством на срок до пяти лет.

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