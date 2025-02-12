Представители Государственной полиции в среду, 12 февраля, заявили, что информация о возможной попытке похищения ребенка в Икшкиле не подтвердилась, сообщила полиция порталу TVNET.
Полиция: информация о попытке заманить ребенка в автомобиль в Икшкиле не подтвердилась
В среду, 12 февраля, в социальных сетях распространилась информация о попытке похищения в Икшкиле, где неизвестный человек якобы пытался заманить ребенка в красный фургон.
Портал TVNET обратился в полицию с просьбой прокомментировать ситуацию.
Как пояснила представитель полиции Гита Гжибовска, в полицию поступило заявление от матери ребенка о том, что в Икшкиле водитель транспортного средства, возможно, напугал ребенка.
"На данный момент имеющаяся в распоряжении Государственной полиции информация, включая видеозапись, не свидетельствует о совершении пассажиром микроавтобуса каких-либо преступных действий.
Из указанного транспортного средства выходит пассажир и уходит в противоположную сторону, в то время как ребенок, проходящий мимо, пугается и убегает", - сообщила представитель полиции.
Правоохранительные органы установили личность водителя автомобиля.
"Подтверждений того, что против ребенка кто-то намеревался совершить злонамеренные действия, не найдено. Водитель остановил машину, чтобы выпустить из нее своего сына", - пояснила Гжибовска.
По словам представителя полиции, периодически в полицию поступают такие тревожные сообщения.
"До сих пор ни одно из таких сообщений не подтвердилось. Тем не менее Государственная полиция тщательно проверяет все подобные случаи, в том числе информацию, предоставленную матерью ребенка", - отметили в полиции.
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