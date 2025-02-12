Полиция: информация о попытке заманить ребенка в автомобиль в Икшкиле не подтвердилась

В среду, 12 февраля, в социальных сетях распространилась информация о попытке похищения в Икшкиле, где неизвестный человек якобы пытался заманить ребенка в красный фургон.

Портал TVNET обратился в полицию с просьбой прокомментировать ситуацию.

Как пояснила представитель полиции Гита Гжибовска, в полицию поступило заявление от матери ребенка о том, что в Икшкиле водитель транспортного средства, возможно, напугал ребенка.

"На данный момент имеющаяся в распоряжении Государственной полиции информация, включая видеозапись, не свидетельствует о совершении пассажиром микроавтобуса каких-либо преступных действий.

Из указанного транспортного средства выходит пассажир и уходит в противоположную сторону, в то время как ребенок, проходящий мимо, пугается и убегает", - сообщила представитель полиции.

Правоохранительные органы установили личность водителя автомобиля.

"Подтверждений того, что против ребенка кто-то намеревался совершить злонамеренные действия, не найдено. Водитель остановил машину, чтобы выпустить из нее своего сына", - пояснила Гжибовска.

По словам представителя полиции, периодически в полицию поступают такие тревожные сообщения.

"До сих пор ни одно из таких сообщений не подтвердилось. Тем не менее Государственная полиция тщательно проверяет все подобные случаи, в том числе информацию, предоставленную матерью ребенка", - отметили в полиции.

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