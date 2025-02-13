Ребенок украинских беженцев, тайно преодолевший закрытую границу Финляндии, имеет гражданство России

Иллюстративное фото. Ребенок перед российским КПП Убылинка на границе с Эстонией ждет родителей, которые несколько дней под открытым небом ждут в очереди возможности выехать из РФ в ЕС. По данным правозащитников, волонетров и оппозиционеров, в основном покинуть РФ пытаются граждане Украины, а очереди спровоцированы действиями российских властей. Россия, Псковская область, октябрь 2022 года.

Фото: Псковское «Яблоко»