МИД Финляндии отказался комментировать историю о ребенке военных беженцев из Украины, который нелегально пересек границу ЕС. СМИ Санкт-Петербурга публикуют подробности, сообщает Rus.Postimees.
Для абонентов
Ребенок украинских беженцев, тайно преодолевший закрытую границу Финляндии, имеет гражданство России
На прошлой неделе стало известно о чрезвычайной ситуации с нелегальным переходом закрытой финляндско-российской границы тринадцатилетним ребенком. Мальчика, который уже вторую неделю живет в Санкт-Петербурге, финские власти пытаются вернуть родителям.