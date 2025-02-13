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Ребенок украинских беженцев, тайно преодолевший закрытую границу Финляндии, имеет гражданство России

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Иллюстративное фото. Ребенок перед российским КПП Убылинка на границе с Эстонией ждет родителей, которые несколько дней под открытым небом ждут в очереди возможности выехать из РФ в ЕС. По данным правозащитников, волонетров и оппозиционеров, в основном покинуть РФ пытаются граждане Украины, а очереди спровоцированы действиями российских властей. Россия, Псковская область, октябрь 2022 года.
Иллюстративное фото. Ребенок перед российским КПП Убылинка на границе с Эстонией ждет родителей, которые несколько дней под открытым небом ждут в очереди возможности выехать из РФ в ЕС. По данным правозащитников, волонетров и оппозиционеров, в основном покинуть РФ пытаются граждане Украины, а очереди спровоцированы действиями российских властей. Россия, Псковская область, октябрь 2022 года. Фото: Псковское «Яблоко»

МИД Финляндии отказался комментировать историю о ребенке военных беженцев из Украины, который нелегально пересек границу ЕС. СМИ Санкт-Петербурга публикуют подробности, сообщает Rus.Postimees.

На прошлой неделе стало известно о чрезвычайной ситуации с нелегальным переходом закрытой финляндско-российской границы тринадцатилетним ребенком. Мальчика, который уже вторую неделю живет в Санкт-Петербурге, финские власти пытаются вернуть родителям.

Мальчик из леса

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