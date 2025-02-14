"Солнечных дней хотелось бы побольше": уехавший из РФ Пронин о Риге и Театре Чехова

Актер театра и кино Евгений Пронин после полномасштабного вторжения России в Украину вместе с семьей эмигрировал в Армению. Сейчас его дом в Ереване. В беседе с TVNET+ он, смеясь, отмечает, что в Ригу его привел счастливый случай. В новом спектакле "Леди Макбет" Рижского русского театра им. М. Чехова Евгений играет Макбета.
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Видео: Интервью с Евгением Прониным (фрагмент)
"Я приезжал сюда в мае 2024 года на спектакль "Гоголь. Портрет" Юрия Бутусова. Мне понравилось. Мне нравится, что театр сотрудничает с такими прекрасными режиссерами, приглашает их. Я поговорил с директором театра, и, в общем, поступило предложение, одобрение. Поэтому я играю в этом театре", - говорит Евгений о своей работе в Рижском русском театре им. М. Чехова.
Премьера спектакля режиссера Лауры Грозы "Леди Макбет" по пьесе Артура Дициса, написанной по мотивам знаменитой "шотландской пьесы" Уильяма Шекспира, состоится 14 февраля в Большом зале театра.
Евгений Пронин не отрицает, что в воплощении персонажа ему помогает собственный жизненный опыт: