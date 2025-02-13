Литовский генерал раскрыл закулисье аннексии Крыма

Генерал-лейтенант Витаутас Йонас Жукас был командиром Вооруженных сил Литвы в интересное время. Он начал выполнять обязанности в 2014 году, когда Россия вторглась в Восточную Украину и аннексировала Крым. За пять лет в должности он посещал с визитом Пентагон, вместе с балтийскими коллегами реагировал на масштабные российские и белорусские военные учения "Запад" и узнал, почему Украина 11 лет назад не защищала Крым военной силой.