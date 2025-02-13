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Литовский генерал раскрыл закулисье аннексии Крыма

Перевод: rus.tvnet.lv
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Ангела Меркель и Витаутас Йонас Жукас
Ангела Меркель и Витаутас Йонас Жукас Фото: DPA/Scanpix, Shutterstock, TVNET kolāža

Генерал-лейтенант Витаутас Йонас Жукас был командиром Вооруженных сил Литвы в интересное время. Он начал выполнять обязанности в 2014 году, когда Россия вторглась в Восточную Украину и аннексировала Крым. За пять лет в должности он посещал с визитом Пентагон, вместе с балтийскими коллегами реагировал на масштабные российские и белорусские военные учения "Запад" и узнал, почему Украина 11 лет назад не защищала Крым военной силой.

Жукас в феврале выпустил мемуары, в которых описал ранее публично не озвученные эпизоды в связи с обороной стран Балтии.

Литовский портал 15min.lt до выхода книги опубликовал четыре описанных в ней эпизода, которые позволяют заглянуть за кулисы событий.

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