На сына Кауперса и его жену напала вооруженная банда

"Один из парней выстрелил в воздух и приставил пистолет к моей голове. Нам всем надели на глаза наши шапки. Нам велели встать и идти. Мы все трое были очень спокойны. Было очень интересно - что в такой ситуации ты внутри суперспокоен. Мысли очень сосредоточены", - цитирует Эдгара и Еву журнал Kas Jauns?.

"При этом я думала, что на этом все. Была классная жизнь, глупо сейчас умирать. Я пыталась с ними поговорить, пыталась их успокоить по-испански: что мы вам все отдадим, не надо делать необдуманных вещей", - вспоминает Ева.

Несмотря на просьбу Евы, грабители продолжали вести себя агрессивно. Они отобрали все, что могло иметь хоть какую-то ценность: обручальные кольца, телефоны и даже походные ботинки.

"Я придумала текст, чтобы им сказать. Я встала и сказала: "Господа, вы все забрали, вам пора идти, и мы хотим идти. Мы поспим здесь еще час, у вас есть время убежать, только, пожалуйста, уходите!". Мама учила меня в детстве, как разговаривать с бешеными собаками - не поворачиваться спиной, смотреть вверх, топать ногой и кричать на них низким голосом. Я старалась говорить вежливо, но как с бешеными собаками", - объясняет Ева.

Сказанное ею эффективно подействовало на грабителей, и после некоторого замешательства они ушли, а ограбленные путешественники смогли приступить к освобождению. К счастью, они вернулись домой целыми и невредимыми.

Полную версию интервью читайте в журнале Kas Jauns? от 11 февраля.

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