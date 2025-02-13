Усик рассказал, через сколько боев он завершит карьеру

"Думаю, у меня осталось два года, полтора (в боксе. - Прим. ред.). Чувствую себя отлично. Думаю, мне осталось подготовиться к двум боям, не больше. Всего два", - приводит слова Усика Sky Sport.

Усик заявил, что готов встретиться с победителем поединка между Джозефом Паркером и Даниэлем Дюбуа.

"Буду драться с тем, кто победит - Паркер или Дюбуа, без проблем. Думаю, мне осталось максимум два года в боксе. Чувствую себя отлично, но впереди только два боя, не больше", - сказал украинец.

В мае 2024 года Усик стал абсолютным чемпионом мира в супертяжёлом весе, одолев британца Тайсона Фьюри. Реванш состоялся в декабре, и украинец снова победил по очкам, сохранив титулы чемпиона мира по версиям Всемирного боксёрского совета (WBC), Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) и Всемирной боксёрской организации (WBO).

38-летний Усик является непобеждённым бойцом. На его счету 22 победы в профессиональной карьере.

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