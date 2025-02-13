Названы самые высокооплачиваемые спортсмены. В топ‑100 нет ни одной женщины

По данным источника, в минувшем году Роналду заработал 260 миллионов долларов.

В первой десятке ровно половина мест занята футболистами, компанию которым составили по два баскетболиста и боксёра, а также один гольфист.

Рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов 2024 года:

Криштиану Роналду (Португалия, футбол) - $ 260 млн Стефен Карри (США, баскетбол) - $ 153,8 млн Тайсон Фьюри (Великобритания, бокс) - $ 147 млн Лионель Месси (Аргентина, футбол) - $ 135 млн Леброн Джеймс (США, баскетбол) - $ 133,2 млн Неймар (Бразилия, футбол) - $ 133 млн Александр Усик (Украина, бокс) - $ 122 млн Карим Бензема (Франция, футбол) - $ 116 млн Килиан Мбаппе (Франция, футбол) - $ 110 млн Джон Рам (Испания, гольф) - $ 105,8 млн

Отметим, что в топ‑100 нет ни одной женщины. Самой высокооплачиваемой спортсменкой в 2024 году стала американская теннисистка Коко Гауфф (125-е место), доходы которой оцениваются в 30,4 млн долларов.

RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!