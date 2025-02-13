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Названы самые высокооплачиваемые спортсмены. В топ‑100 нет ни одной женщины

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Криштиану Роналду
Криштиану Роналду Фото: CHINE NOUVELLE/SIPA/Scanpix

Нападающий саудовского "Аль-Насра" и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду занял первое место в рейтинге самых высокооплачиваемых спортсменов 2024 года. Об этом сообщил Sportico.

По данным источника, в минувшем году Роналду заработал 260 миллионов долларов.

В первой десятке ровно половина мест занята футболистами, компанию которым составили по два баскетболиста и боксёра, а также один гольфист.

Рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов 2024 года:

  1. Криштиану Роналду (Португалия, футбол) - $ 260 млн
  2. Стефен Карри (США, баскетбол) - $ 153,8 млн
  3. Тайсон Фьюри (Великобритания, бокс) - $ 147 млн
  4. Лионель Месси (Аргентина, футбол) - $ 135 млн
  5. Леброн Джеймс (США, баскетбол) - $ 133,2 млн
  6. Неймар (Бразилия, футбол) - $ 133 млн
  7. Александр Усик (Украина, бокс) - $ 122 млн
  8. Карим Бензема (Франция, футбол) - $ 116 млн
  9. Килиан Мбаппе (Франция, футбол) - $ 110 млн
  10. Джон Рам (Испания, гольф) - $ 105,8 млн

Отметим, что в топ‑100 нет ни одной женщины. Самой высокооплачиваемой спортсменкой в 2024 году стала американская теннисистка Коко Гауфф (125-е место), доходы которой оцениваются в 30,4 млн долларов.

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