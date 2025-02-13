Нападающий саудовского "Аль-Насра" и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду занял первое место в рейтинге самых высокооплачиваемых спортсменов 2024 года. Об этом сообщил Sportico.
Названы самые высокооплачиваемые спортсмены. В топ‑100 нет ни одной женщины
По данным источника, в минувшем году Роналду заработал 260 миллионов долларов.
В первой десятке ровно половина мест занята футболистами, компанию которым составили по два баскетболиста и боксёра, а также один гольфист.
Рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов 2024 года:
- Криштиану Роналду (Португалия, футбол) - $ 260 млн
- Стефен Карри (США, баскетбол) - $ 153,8 млн
- Тайсон Фьюри (Великобритания, бокс) - $ 147 млн
- Лионель Месси (Аргентина, футбол) - $ 135 млн
- Леброн Джеймс (США, баскетбол) - $ 133,2 млн
- Неймар (Бразилия, футбол) - $ 133 млн
- Александр Усик (Украина, бокс) - $ 122 млн
- Карим Бензема (Франция, футбол) - $ 116 млн
- Килиан Мбаппе (Франция, футбол) - $ 110 млн
- Джон Рам (Испания, гольф) - $ 105,8 млн
Отметим, что в топ‑100 нет ни одной женщины. Самой высокооплачиваемой спортсменкой в 2024 году стала американская теннисистка Коко Гауфф (125-е место), доходы которой оцениваются в 30,4 млн долларов.
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