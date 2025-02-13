Центр защиты детей оценит инцидент на детском футбольном матче в Риге

В центре отметили, что поступила информация от JFS о возможных нарушениях прав детей во время матча на футбольном турнире на стадионе Lidl Arena 9 февраля со стороны тренера в отношении игрока команды соперника. Более подробной информации о процессе административного правонарушения BAC не предоставил.

Управление образования Юрмалы также ознакомилось с ситуацией. В самоуправлении сообщили, что тренер отстранена, а руководство учебного заведения общается с ответственными учреждениями.

В Государственной полиции агентству LETA сообщили, что ни одного заявления после инцидента не поступало.

Ранее сообщалось, что после подзатыльника ребенку во время футбольного матча отстранена тренер JFS Сабина Админе. Инцидент произошел в минувшее воскресенье на стадионе Lidl Arena, где проходили футбольные матчи для игроков групп U7 и U8, а именно, детей в возрасте до семи и восьми лет. На видео, имеющемся в распоряжении агентства LETA, видно, что после одного из эпизодов игры тренер JFS подошла к игроку футбольной школы Metta, толкнула его и дала подзатыльник.