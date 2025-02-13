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VDD задержала прокремлевского активиста Гапоненко

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Обновлено 13 февраля 2025, 20:31
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Задержание Александра Гапоненко
Задержание Александра Гапоненко Фото: VDD

Служба государственной безопасности (VDD) в четверг, 13 февраля, задержала прокремлевского активиста Александра Гапоненко, следует из публикации VDD в соцсети X, где на фотографии запечатлен момент задержания активиста.

Не называя имен, служба сообщила агентству LETA, что задержан прокремлевский активист в связи с высказываниями, сделанными в ходе публичной дискуссии в Москве и направленными против национальной безопасности Латвии.

Агентство LETA попыталось связаться с Гапоненко, но его телефон выключен.

В Москве 4 февраля прокремлевская организация "Институт стран СНГ" провела публичную дискуссию под названием "Этноцид русских соотечественников в странах Прибалтики как фактор подготовке к войне с Россией". В ходе дискуссии были высказаны соответствующие интересам России дезинформационные послания, при этом в ней участвовало также несколько подданных Латвии.

В этом мероприятии приняли участие прокремлевские активисты: объявленный в розыск бывший депутат Рижской думы Руслан Панкратов, Роман Самуль, бывший депутат Европарламента Андрей Мамыкин, Сергей Васильев, Гапоненко и другие.

Изучив сделанные на конференции высказывания, VDD начала уголовный процесс по подозрению в преступлениях, упомянутых в статье 81.1 и 78 уголовного закона, а именно, в оказании помощи России в направленной против Латвии деятельности и разжигание национальной ненависти и вражды.

В четверг VDD задержала одного из участников публичной дискуссии - многолетнего прокремлевского активиста. По его месту жительства служба провела уголовно-процессуальные действия. VDD предоставит дополнительную информацию о ходе расследования в соответствии с ходом уголовного процесса.

VDD напоминает, что ни один человек не считается виновным в совершении преступления, пока его вина не будет доказана в соответствии с законом.

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