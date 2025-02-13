VDD задержала прокремлевского активиста Гапоненко

Изучив сделанные на конференции высказывания, VDD начала уголовный процесс по подозрению в преступлениях, упомянутых в статье 81.1 и 78 уголовного закона, а именно, в оказании помощи России в направленной против Латвии деятельности и разжигание национальной ненависти и вражды.

В четверг VDD задержала одного из участников публичной дискуссии - многолетнего прокремлевского активиста. По его месту жительства служба провела уголовно-процессуальные действия. VDD предоставит дополнительную информацию о ходе расследования в соответствии с ходом уголовного процесса.

VDD напоминает, что ни один человек не считается виновным в совершении преступления, пока его вина не будет доказана в соответствии с законом.

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