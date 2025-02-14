Тейкманис о геополитической ситуации в мире: нет причины впадать в истерику

Сегодня исполняется 35 лет со дня прихода Латвийского народного фронта к власти в Рижском самоуправлении. 35 лет назад, 16 февраля 1990 года, состоялось историческое заседание Рижского совета народных депутатов, на котором Латвийский народный фронт получил большинство голосов и возглавил столичное самоуправление, избрав председателем совета Тейкманиса. Монополия власти Коммунистической партии была ликвидирована, и начались демократические процессы преобразований в управлении столицей.

На вопрос, как можно смотреть в будущее с этим "багажом", с которым мы шли с 16 февраля 1990 года по сей день, Тейкманис ответил, что люди, пережившие то время, сегодня воспринимают все изменения гораздо спокойнее или по крайней мере более собранно, не впадая в истерику.

"Я думаю, что этого не надо делать и сегодня. Мы живем в гораздо более безопасном мире, чем было тогда. Тогда жизнь могла закончиться в любой момент - это тоже был вариант", - сказал он.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!