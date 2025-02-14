С бывшего игрока сборной Латвии по баскетболу Кристапа Яниченокса, который до своего правонарушения был исполнительным директором чемпионата Европы по баскетболу среди мужчин 2025 года, государством может быть взыскана большая сумма денег за вождение в нетрезвом виде.
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С нетрезвого водителя Яниченокса государство может взыскать большую сумму
В случае, если транспортное средство принадлежит другому человеку, с виновника взыскивают полную или частичную стоимость этого транспортного средства.