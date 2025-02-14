С нетрезвого водителя Яниченокса государство может взыскать большую сумму

С бывшего игрока сборной Латвии по баскетболу Кристапа Яниченокса, который до своего правонарушения был исполнительным директором чемпионата Европы по баскетболу среди мужчин 2025 года, государством может быть взыскана большая сумма денег за вождение в нетрезвом виде.