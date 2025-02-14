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С нетрезвого водителя Яниченокса государство может взыскать большую сумму

Перевод: rus.tvnet.lv
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Кристап Яниченокс
Кристап Яниченокс Фото: Evija Trifanova/LETA

С бывшего игрока сборной Латвии по баскетболу Кристапа Яниченокса, который до своего правонарушения был исполнительным директором чемпионата Европы по баскетболу среди мужчин 2025 года, государством может быть взыскана большая сумма денег за вождение в нетрезвом виде.

В случае, если транспортное средство принадлежит другому человеку, с виновника взыскивают полную или частичную стоимость этого транспортного средства.

Имеющаяся в распоряжении TVNET+ неофициальная информация свидетельствует, что...

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