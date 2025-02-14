Чуть не убил подругу и бегал с ножами за соседкой: в Риге за попытку двойного убийства задержан мужчина

В ночь на субботу, 8 февраля, Госполиция получила вызов во двор дома на Бривибас гатве в Риге - очевидцы сообщили, что за женщиной по двору бегает мужчина с двумя ножами в руках и угрожает ее убить. На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники батальона специального назначения, которые задержали упомянутого мужчину на месте происшествия.

Задержанный находился в состоянии сильного алкогольного опьянения и нечетко сообщил, что убил человека. Обследовав подъезд дома, полицейские увидели там большое количество крови. Следы крови вели в квартиру мужчины. Однако людей там не было. В ходе анализа информации стражи порядка выяснили, что у мужчины есть подруга, которая была доставлена в больницу с колотой раной живота. Оказалось, тем вечером женщина была в квартире мужчины, где он во время употребления алкоголя напал на нее с ножом. Пострадавшей удалось сбежать из квартиры и получить медицинскую помощь.

В связи с инцидентом возбуждено уголовное дело по двум эпизодам преступлений, предусмотренных статьей 116 и статьей 15(4) Уголовного закона - покушение на убийство. За такое преступление грозит пожизненное лишение свободы или лишение свободы на срок от пяти до 20 лет и пробационный надзор на три года.

Подозреваемый мужчина 1978 года рождения ранее не был уголовно судим, но попадал в поле зрения полиции за различные административные нарушения, в основном за нарушения, связанные с употреблением алкоголя в общественном месте.

К подозреваемому применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Государственная полиция напоминает, что ни один человек не считается виновным, пока его вина в совершении преступления не будет доказана в установленном законом порядке.

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