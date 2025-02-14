Дело о смерти матери и ребенка во время домашних родов: суд вынес приговоры

Прокурор, обвиняемый и сторона защиты могут в течение десяти дней со дня оглашения сокращенного приговора обратиться в суд с письменным ходатайством о подготовке полного приговора.

Как уже сообщалось, первоначально двое обвиняемых были заключены под стражу, но затем было принято решение изменить меру пресечения на содержание под надзором полиции с дополнительной мерой пресечения в виде запрета на выезд из страны.

Как ранее сообщала Latvijas Avīze, у 21-летней женщины роды начались 14 мая 2019 года. Ее тогдашний 25-летний муж Ренар, 51-летний отец Валдис Симсонс и 40-летняя жена духовного лидера религиозной общины Солвита Давида решили принять роды сами, хотя ни у кого из них нет медицинского образования.

В результате родов ребенок родился в состоянии асфиксии, а мать впоследствии умерла от самой тяжелой формы токсикоза беременности - эклампсии. Во время родов мужчины держали женщину за ноги, вставляли ей в рот ложку, а на следующий день женщине давали пить только воду, ссылаясь на обвинение прокурора Зинаиды Эгле, сообщила газета.

Трое лиц, упомянутых в деле, были обвинены по статьям 137 и 141 (2) Уголовного закона, или в несанкционированном медицинском лечении и оставлении без присмотра.

Обвиняемая женщина вину не признала, мужчины частично признали - они присутствовали, совершали действия, но несанкционированного оказания медицинской помощи не было.

Газета отмечает, что, судя по источникам и отдельным публикациям, члены Первой евангелической церкви Иисуса призваны к слепому повиновению главе церкви, дистанцированию от светской жизни, неприязни к имуществу, отказу от книг, памятных вещей, реликвий, журналов, интернет-новостей, видео, сосредоточению на воспоминаниях и исключению отношений с людьми вне церкви.

Первая евангелическая церковь Иисуса ранее была официально зарегистрирована в Латвии. Департамент по гражданским делам Верховного суда отказался возбуждать кассационное производство по делу о прекращении деятельности Первой евангелической церкви Иисуса, таким образом, вступило в силу решение Видземского окружного суда, удовлетворившего иск бывшего генерального прокурора Эрика Калнмейерса о прекращении деятельности организации.

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