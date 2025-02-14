Без вести пропал 15-летний футболист Dinamo Rīga

Утром в четверг, 13 февраля, подросток ушел в школу из своего дома на улице Института в Улброке Стопиньской волости Ропажского края и до сих пор не вернулся, сообщили в Госполиции.

#policijameklē bezvēsts prombūtnē esošo 15 gadus veco Chrispinu Bigirimanu (oriģ. Chrispin Bigirimana). Puisis š. g. 13. februārī no rīta izgāja no dzīvesvietas, Ropažu nov., Ulbrokā, Institūta ielā, bet nav atgriezies dzīvesvietā. Ja zini viņa atrašanās vietu, zvani - 112! pic.twitter.com/JQmlW9mnET — Valsts policija (@Valsts_policija) February 14, 2025

Приметы мальчика: рост около 1,65 метра, худощавое телосложение, вьющиеся волосы.

Был одет в светло-коричневые тканевые брюки, темно-коричневую куртку с ярко-желтой подкладкой, темно-синюю шапку, черно-белую обувь, при нем был светло-коричневый рюкзак с изображением кота.

Полиция призывает ознакомиться с фотографиями мальчика и отозваться всех, кто знает о его возможном местонахождении, позвонив по телефону 112.

Dinamo Rīga сообщает, что Бигириман является игроком клуба.

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