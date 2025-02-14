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Без вести пропал 15-летний футболист Dinamo Rīga

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Криспин Бигириманс
Криспин Бигириманс Фото: Valsts policija

Государственная полиция просит общественность помочь в поисках пропавшего без вести 15-летнего игрока футбольного клуба Dinamo Rīga Криспина Бигиримана.

Утром в четверг, 13 февраля, подросток ушел в школу из своего дома на улице Института в Улброке Стопиньской волости Ропажского края и до сих пор не вернулся, сообщили в Госполиции.

Приметы мальчика: рост около 1,65 метра, худощавое телосложение, вьющиеся волосы.

Был одет в светло-коричневые тканевые брюки, темно-коричневую куртку с ярко-желтой подкладкой, темно-синюю шапку, черно-белую обувь, при нем был светло-коричневый рюкзак с изображением кота.

Полиция призывает ознакомиться с фотографиями мальчика и отозваться всех, кто знает о его возможном местонахождении, позвонив по телефону 112.

Dinamo Rīga сообщает, что Бигириман является игроком клуба.

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