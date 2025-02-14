Рижский районный суд в пятницу выдал санкцию на арест прокремлевского активиста Александра Гапоненко в качестве меры пресечения.
Суд заключил под стражу прокремлевского активиста Гапоненко
Гапоненко сможет обжаловать решение суда в Рижском окружном суде. Адвокат Гапоненко Имма Янсоне сообщила агентству LETA, что будет обжаловать это решение.
Не вдаваясь в подробности дела, адвокат сказала, что Гапоненко считает, что не совершал инкриминируемого ему преступления.
В Москве 4 февраля прокремлевская организация "Институт стран СНГ" провела публичную дискуссию под названием "Этноцид русских соотечественников в странах Прибалтики как фактор подготовки к войне с Россией". В ходе дискуссии были высказаны соответствующие интересам России дезинформационные послания, при этом в ней участвовало также несколько подданных Латвии.
В этом мероприятии приняли участие прокремлевские активисты: объявленный в розыск бывший депутат Рижской думы Руслан Панкратов, Роман Самуль, бывший депутат Европарламента Андрей Мамыкин, Сергей Васильев, Гапоненко и другие.
Изучив сделанные на конференции высказывания, VDD начала уголовный процесс по подозрению в преступлениях, упомянутых в статях 81.1 и 78 Уголовного закона, а именно в оказании помощи России в направленной против Латвии деятельности и провоцировании национальной ненависти и розни.
В четверг VDD задержала одного из участников публичной дискуссии - многолетнего прокремлевского активиста Гапоненко. По его месту жительства служба провела уголовно-процессуальные действия.
Гапоненко, родившийся в 1954 году, ранее был осужден за разжигание национальной розни и действия, направленные против Латвии, а также проходит по другому делу.
Весной 2022 года Верховный суд не принял кассационную жалобу, и вступил в силу приговор Рижского городского суда, признавшего Гапоненко виновным в разжигании национальной розни и деятельности, направленной против Латвии, и приговорившего его к условному лишению свободы.
По этому делу Гапоненко обвинялся, например, в распространении в интернете в период с конца 2017 года по весну 2018 года ложных утверждений, используемых в российских пропагандистских СМИ, о возрождении фашизма в Латвии, преследовании русскоязычных жителей и возможном геноциде, якобы осуществляемом латвийской армией и союзниками по НАТО.
В одной из своих статей Гапоненко сообщил, что в Латвию прибывают бойцы спецподразделений США, которые выдают себя за российских повстанцев и провоцируют массовые беспорядки, чтобы создать основу для принятия мер против лидеров русского движения.
Гапоненко предъявлено обвинение по другому делу о разжигании национальной розни. В настоящее время дело находится на рассмотрении в Верховном суде.
Гапоненко неоднократно упоминался в годовых отчетах Службы государственной безопасности.
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