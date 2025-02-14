Видео Остапенко победила вторую ракетку мира и вышла в финал турнира в Дохе

Остапенко, занимающая 37-е место в рейтинге WTA, выиграла матч со счетом 6:3, 6:1.

За выход в финал Остапенко заработала 650 очков мирового ранга.

Во втором полуфинале встретятся россиянка Екатерина Александрова (26-е место в рейтинге WTA) и представительница США Аманда Анисимова (41-е место в рейтинге WTA).

Остапенко до этого четыре раза встречалась со Свёнтек и всегда побеждала.

В матче первого круга лучшая теннисистка Латвии со счетом 6:2, 6:1 уверенно обыграла японку Аой Ито (WTA 120), во втором круге - россиянку Людмилу Самсонову (WTA 23), посеянную под 16-м номером, со счетом 7:6 (7:5), 7:5, а в четвертьфинале - четвертую ракетку мира, итальянку Жасмин Паолини со счетом 6:2, 6:2.

На старте сезона Остапенко одержала победу в трех из шести игр. Рижанке не удалось ни защитить титул турнира в Аделаиде, ни преодолеть первый круг Открытого чемпионата Австралии. Она также не защитил очки, полученные в прошлом году за победу в турнире в Линце, опустившись в международном рейтинге ниже третьего десятка.

В прошлом году в Дохе Остапенко дошла до третьего круга, заработав 120 рейтинговых очков. Лучший результат на этом турнире она показала в 2016 году, когда впервые в карьере сыграла в финале соревнований категории Premier. Три года назад латвийская теннисистка достигла полуфинала.

Турнир в Дохе проходит на кортах с твердым покрытием и завершится в воскресенье.

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