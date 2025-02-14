После атак украинских дронов на нефтезаводы Россия готовится полностью запретить экспорт топлива

Полный запрет на экспорт бензина может быть введен с 1 марта, сообщает агентство Рейтер. По словам хорошо информированных источников, этот вопрос будет обсуждаться на предстоящей на следующей неделе встрече с заместителем премьер-министра Александром Новаком.

И сейчас экспорт бензина из России ограничен: продавать за рубеж его могут только производители, но не посредники и торговцы. Должностные лица начали рассматривать ужесточение этих мер после серии налетов дронов на нефтеперерабатывающие заводы в январе и феврале.

Атаки украинских дронов коснулись как минимум семи нефтеперерабатывающих заводов, среди которых "Танеко" в Татарстане (11 января), нефтеперерабатывающий завод "Роснефть" в Саратове (11 января), Рязанский нефтеперерабатывающий завод (дважды - 24 и 26 января), нефтеперерабатывающий завод "Сибур-Кстово" в Нижегородском регионе (29 января) и Волгоградский нефтеперерабатывающий завод (31 января). В феврале Волгоградский нефтеперерабатывающий завод был атакован еще раз, ущерб нанесен и Астраханскому газоперерабатывающему заводу "Газпрома", который производит топливо для южных регионов. Из-за этого мощности нефтеперерабатывающих заводов сократились на 10%, сообщили ранее агентству Reuters источники в этой отрасли.

В прошлом году из-за налетов дронов и проблем с ремонтом объемы переработки нефти в России снизились до самого низкого за 12 лет уровня - 267 млн тонн. Экспорт нефтепродуктов сократился на 9% - до 113,7 млн тонн.

Реакцией правительства на массовые удары беспилотников по энергетической инфраструктуре стала классификация статистики. В мае Министерство энергетики прекратило направлять "Росстату" оперативные данные по производству бензина, а в августе была классифицирована "секретная" статистика по производству дизельного топлива. "Зачастую опубликованные "Росстатом" статистические данные о производстве моторного топлива могут быть использованы для оказания необоснованного давления на рынок и вызвать искусственное беспокойство", - пояснили в ведомстве.

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