Португальский футболист Криштиану Роналду стал самым высокооплачиваемым спортсменом мира в 2024 году, согласно оценкам Sportico, сообщает ESPN.
Названы 100 самых высокооплачиваемых спортсменов мира в 2024 году
Роналду второй год подряд возглавляет рейтинг самых богатых спортсменов. Игрок саудовского клуба Al Nassr заработал в прошлом году около 260 миллионов долларов (примерно 248,3 миллиона евро).
По данным Sportico, 215 миллионов долларов из этой суммы он получил в качестве зарплаты в клубе, а еще 45 миллионов долларов - по рекламным контрактам.
В списке 100 самых высокооплачиваемых спортсменов доминируют футболисты, баскетболисты НБА, игроки НФЛ, гольфисты и боксеры. Общий доход спортсменов из этого рейтинга составил 6,2 миллиарда долларов (5,9 миллиарда евро).
4,8 миллиарда долларов (4,6 миллиарда евро) было заработано в виде зарплат и призовых, а еще 1,4 миллиарда долларов (1,34 миллиарда евро) - рекламные контракты
В топ-100 не попала ни одна женщина. Самой высокооплачиваемой спортсменкой прошлого года стала американская теннисистка Кори Гауфф, заработавшая 30,4 миллиона долларов (29 миллионов евро).
Закрывает рейтинг-2024 игрок НФЛ Дэниел Джонс с доходом 37,5 миллиона долларов (35,8 миллиона евро).
На втором месте в списке 100 самых богатых спортсменов после Роналду находится американский баскетболист Стефен Карри, представляющий клуб НБА Golden State Warriors. В прошлом году он заработал 153,8 млн долларов (147 млн евро), что на 100 млн долларов меньше, чем доход Роналду.
На третьем месте британский боксер Тайсон Фьюри, уступивший украинскому тяжеловесу Александру Усику в бою за пояс чемпиона мира. Британский боксер заработал 147 миллионов долларов (140,5 миллиона евро) в прошлом году.
В топ-5 вошли также аргентинский футболист Лионель Месси (MLS, "Интер Майами") и баскетболист Леброн Джеймс (НБА, "Лос-Анджелес Лейкерс"), который является единственным действующим игроком НБА в возрасте 40 лет.
В топ-100 вошли спортсмены из 27 стран и 8 видов спорта.
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