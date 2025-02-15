Названы 100 самых высокооплачиваемых спортсменов мира в 2024 году

Роналду второй год подряд возглавляет рейтинг самых богатых спортсменов. Игрок саудовского клуба Al Nassr заработал в прошлом году около 260 миллионов долларов (примерно 248,3 миллиона евро).

По данным Sportico, 215 миллионов долларов из этой суммы он получил в качестве зарплаты в клубе, а еще 45 миллионов долларов - по рекламным контрактам.

В списке 100 самых высокооплачиваемых спортсменов доминируют футболисты, баскетболисты НБА, игроки НФЛ, гольфисты и боксеры. Общий доход спортсменов из этого рейтинга составил 6,2 миллиарда долларов (5,9 миллиарда евро).

4,8 миллиарда долларов (4,6 миллиарда евро) было заработано в виде зарплат и призовых, а еще 1,4 миллиарда долларов (1,34 миллиарда евро) - рекламные контракты

В топ-100 не попала ни одна женщина. Самой высокооплачиваемой спортсменкой прошлого года стала американская теннисистка Кори Гауфф, заработавшая 30,4 миллиона долларов (29 миллионов евро).

Закрывает рейтинг-2024 игрок НФЛ Дэниел Джонс с доходом 37,5 миллиона долларов (35,8 миллиона евро).

На втором месте в списке 100 самых богатых спортсменов после Роналду находится американский баскетболист Стефен Карри, представляющий клуб НБА Golden State Warriors. В прошлом году он заработал 153,8 млн долларов (147 млн ​​евро), что на 100 млн долларов меньше, чем доход Роналду.

На третьем месте британский боксер Тайсон Фьюри, уступивший украинскому тяжеловесу Александру Усику в бою за пояс чемпиона мира. Британский боксер заработал 147 миллионов долларов (140,5 миллиона евро) в прошлом году.

В топ-5 вошли также аргентинский футболист Лионель Месси (MLS, "Интер Майами") и баскетболист Леброн Джеймс (НБА, "Лос-Анджелес Лейкерс"), который является единственным действующим игроком НБА в возрасте 40 лет.

В топ-100 вошли спортсмены из 27 стран и 8 видов спорта.

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