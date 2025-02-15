Канцлер Германии Олаф Шольц, которому 23 февраля предстоит бороться за сохранение своего поста на выборах, выступил с жестким заявлением после того, как вице-президент США Джей Ди Вэнс в своей пятничной речи в Мюнхене раскритиковал Германию и Евросоюз за миграционную политику, свободу слова и ряд других вопросов. Эту же речь положительно оценил президент США Дональд Трамп.
Канцлер Шольц: демократия Германии - не для чужого вмешательства
Вэнс также встретился с лидером правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (AfD) Алисой Вайдель, получившей значительную поддержку со стороны миллиардера Илона Маска - близкого союзника Трампа.
Выступая в субботу на Мюнхенской конференции по безопасности, Шольц резко осудил слова Вэнса и встал на защиту традиционного для Германии принципа политической изоляции экстремистских партий, который часто называют "огненной стеной".
"Мы не допустим, чтобы посторонние вмешивались в нашу демократию, в наши выборы, - заявил Шольц. - Это абсолютно неприемлемо, особенно между друзьями и союзниками".
Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро также выступил в защиту европейской политики после заявления Вэнса.
"В Европе свобода слова гарантирована, - написал Барро в социальной сети X в ответ на слова американского вице-президента о ее ограничениях. - Никто не обязан принимать нашу модель, но и никто не может навязывать нам свою".
В начале своей речи Шольц напомнил, что Вэнс во время визита в Германию посетил бывший нацистский концлагерь Дахау под Мюнхеном и заявил о твердой приверженности принципу "никогда снова".
"Именно поэтому большинство немцев решительно выступает против тех, кто восхваляет или оправдывает нацистов", - подчеркнул Шольц, напомнив, что высокопоставленные представители AfD неоднократно умаляли преступления нацистского режима.
"Приверженность принципу "никогда снова" несовместима с поддержкой AfD", - заявил он.
Шольц также подчеркнул, что крайне правые должны оставаться вне процесса принятия политических решений, и исключил возможность сотрудничества с ними.
Вэнс со своей стороны раскритиковал Германию за отстранение партий, выступающих с жесткой критикой миграционной политики, и заявил, что "демократия основывается на священном принципе, согласно которому голос народа имеет значение".
"Для "огненных стен" нет места", - добавил он, намекая на немецкую традицию политической изоляции AfD.
Этот конфликт между союзниками произошел всего за несколько дней до парламентских выборов в Германии.
Социал-демократы Шольца (СДПГ) занимают третье место в опросах с поддержкой около 15%. Лидируют христианские демократы из блока ХДС/ХСС с 30%, а AfD, согласно последним данным, выходит на второе место с рекордными 20% голосов.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!