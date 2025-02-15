Канцлер Шольц: демократия Германии - не для чужого вмешательства

Вэнс также встретился с лидером правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (AfD) Алисой Вайдель, получившей значительную поддержку со стороны миллиардера Илона Маска - близкого союзника Трампа.

Выступая в субботу на Мюнхенской конференции по безопасности, Шольц резко осудил слова Вэнса и встал на защиту традиционного для Германии принципа политической изоляции экстремистских партий, который часто называют "огненной стеной".

"Мы не допустим, чтобы посторонние вмешивались в нашу демократию, в наши выборы, - заявил Шольц. - Это абсолютно неприемлемо, особенно между друзьями и союзниками".

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро также выступил в защиту европейской политики после заявления Вэнса.

"В Европе свобода слова гарантирована, - написал Барро в социальной сети X в ответ на слова американского вице-президента о ее ограничениях. - Никто не обязан принимать нашу модель, но и никто не может навязывать нам свою".