ФОТО Эвика Силиня: Европе пора защищать себя самостоятельно

Говоря о ходе переговоров о мирном урегулировании конфликта в Украине, Силиня выразила понимание того, почему президент Украины Владимир Зеленский отверг первоначальный вариант соглашения.

"Нужно осознавать, что Украина имеет полное право тщательно изучать любые подобные договоры, и ключевое, чего она ожидает, - это надежные гарантии безопасности", - заявила премьер-министр.

По ее словам, сейчас важно понять, какими именно могут быть эти гарантии и какие альтернативные механизмы защиты могут предложить Украине НАТО и другие страны.

"Сейчас идут активные переговоры, как в неофициальном формате, так и на других уровнях. В будущем этот вопрос будет все чаще подниматься на общеевропейском уровне", - отметила она.

На полях конференции премьер-министр Латвии провела ряд встреч с представителями международных компаний, обсуждая возможности привлечения инвестиций в страну. В ходе переговоров рассматривались проекты в сферах инфраструктуры, инноваций и расширения бизнеса, включая торговлю, порты, военную промышленность и цифровые технологии.

"Эта конференция - не только площадка для укрепления связей между правительствами, но и возможность для взаимодействия с частным сектором, исследователями и гражданским обществом", - заявила Силиня.

Она подчеркнула, что все компании, с представителями которых удалось пообщаться в Мюнхене, являются крупными международными игроками в своих отраслях.

Как ранее сообщалось, в среду президент США Дональд Трамп заявил, что провел "продуктивный" телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным. По словам Трампа, они договорились о необходимости незамедлительно начать переговоры о прекращении войны.

В тот же день американский президент также поговорил с Владимиром Зеленским, обсуждая возможные пути завершения конфликта.

Параллельно министр обороны США Пит Хегсет заявил, что возвращение Украиной всех оккупированных Россией территорий и ее вступление в НАТО являются маловероятными.

"США не рассматривают членство Украины в НАТО как реалистичный итог переговорного урегулирования конфликта", - подчеркнул Хегсет.

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