Латвии необходимо быть готовой к тому, что мировая политическая ситуация меняется, и ничего больше не будет, как прежде. Об этом, комментируя перспективы дальнейшего сотрудничества с США как стратегическим партнером, заявила премьер-министр Латвии Эвика Силиня ("Новое Единство") в телефонном разговоре с агентством LETA с Мюнхенской конференции по безопасности.
ФОТО ⟩ Эвика Силиня: Европе пора защищать себя самостоятельно
Она подчеркнула, что Латвия должна быть готова к новым вызовам, поскольку стиль общения президента США Дональда Трампа основан на принципах деловых переговоров, а в любом деловом соглашении всегда есть две стороны.
В то же время Силиня отметила, что выделяемый Латвией бюджет на оборону получил высокую оценку в ходе переговоров с трансатлантическими партнерами.
"Встречаясь с представителями Конгресса США, мы услышали признание того, что оборонные бюджеты Латвии и других стран Балтии могут служить примером для других государств", - заявила глава правительства.
Премьер-министр Латвии подчеркнула, что Европе необходимо укреплять собственные оборонные возможности, не полагаясь исключительно на поддержку союзников.
Как указала Силиня, об этом свидетельствует и недавнее заявление канцлера Германии Олафа Шольца в социальной сети X (Twitter), где он выразил готовность принять решение о превышении бюджетного дефицита свыше 2% ВВП ради усиления обороны.
Силиня предположила, что такое заявление, возможно, стало следствием дискуссий на Мюнхенской конференции по безопасности, а также вызвано скорыми выборами в Германии.
"Для Европы это крайне важный сигнал", - подчеркнула она.
Говоря о ходе переговоров о мирном урегулировании конфликта в Украине, Силиня выразила понимание того, почему президент Украины Владимир Зеленский отверг первоначальный вариант соглашения.
"Нужно осознавать, что Украина имеет полное право тщательно изучать любые подобные договоры, и ключевое, чего она ожидает, - это надежные гарантии безопасности", - заявила премьер-министр.
По ее словам, сейчас важно понять, какими именно могут быть эти гарантии и какие альтернативные механизмы защиты могут предложить Украине НАТО и другие страны.
"Сейчас идут активные переговоры, как в неофициальном формате, так и на других уровнях. В будущем этот вопрос будет все чаще подниматься на общеевропейском уровне", - отметила она.
На полях конференции премьер-министр Латвии провела ряд встреч с представителями международных компаний, обсуждая возможности привлечения инвестиций в страну. В ходе переговоров рассматривались проекты в сферах инфраструктуры, инноваций и расширения бизнеса, включая торговлю, порты, военную промышленность и цифровые технологии.
"Эта конференция - не только площадка для укрепления связей между правительствами, но и возможность для взаимодействия с частным сектором, исследователями и гражданским обществом", - заявила Силиня.
Она подчеркнула, что все компании, с представителями которых удалось пообщаться в Мюнхене, являются крупными международными игроками в своих отраслях.
Как ранее сообщалось, в среду президент США Дональд Трамп заявил, что провел "продуктивный" телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным. По словам Трампа, они договорились о необходимости незамедлительно начать переговоры о прекращении войны.
В тот же день американский президент также поговорил с Владимиром Зеленским, обсуждая возможные пути завершения конфликта.
Параллельно министр обороны США Пит Хегсет заявил, что возвращение Украиной всех оккупированных Россией территорий и ее вступление в НАТО являются маловероятными.
"США не рассматривают членство Украины в НАТО как реалистичный итог переговорного урегулирования конфликта", - подчеркнул Хегсет.
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