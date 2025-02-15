По данным правоохранителей, у задержанного есть действующий вид на жительство в Австрии.

Атака произошла днем в субботу в центре Филлаха, города на юге Австрии в федеральной земле Каринтия.

В результате нападения были ранены еще четыре человека.

Пока неизвестно, действовал ли преступник в одиночку. Полиция проверяет возможных сообщников и пытается установить, был ли нападавший знаком со своими жертвами.

Расследованием инцидента занимается криминальная полиция Австрии при поддержке Управления по защите государства и борьбе с экстремизмом федеральной земли Каринтия.

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