Почти неделя прошла с момента взрывов на танкере Koala недалеко от Нарвы в российском порту Усть-Луга, откуда теневой флот РФ продолжает экспорт нефти. Насколько Эстония готова к крушению такого судна у нашего побережья, действительно ли платить придется не только виновникам экологической катастрофы, но и жителям Эстонии, и как часто волны Балтийского моря приносят нефть к нашим пляжам. Об этом Rus.Postimees рассказал представитель Военно-морских сил.
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ВМС Эстонии прокомментировали взрывы на танкере теневого флота России рядом с Нарвой
Мощные взрывы на танкере теневого флота РФ Koala с грузом в 130 000 тонн мазута прогремели утром 9 февраля. Финляндия для контроля экологической обстановки в Финском заливе посылала самолет-разведчик, а Центр тревоги сутки спустя рапортовал, что сообщений о загрязнении в Ида-Вирумаа пока не поступало.