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Подросток на детской площадке бросил петарду. Дело о хулиганстве передано в суд

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Детская площадка. Иллюстративное фото
Детская площадка. Иллюстративное фото Фото: Paula Čurkste/LETA

Прокуратура передала в Земгальский районный суд уголовное дело, в котором 14-летний подросток обвиняется в хулиганстве на детской площадке, включая бросание пиротехники.

Подросток обвиняется по статье Уголовного закона за хулиганство, связанное с порчей имущества.

25 ноября прошлого года на одной из детских площадок в Елгаве подросток, руководствуясь хулиганскими мотивами, вел себя громко и агрессивно, ругался грубыми и нецензурными словами и вступил в конфликт с несовершеннолетними.

Во время конфликта обвиняемый нанес несколько ударов одному из мальчиков, а затем начал бросать в него и других людей взрывающиеся пакеты.

Продолжая вести себя хулигански, подросток поджег петарду и бросил ее в сторону пострадавшего мальчика. Петарда попала в карман его куртки, загорелась и повредила верхнюю одежду и рубашку.

Обвиняемый полностью признал свою вину и раскаивается в содеянном.

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